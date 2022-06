Hace falta crear foros e infraestructura en SLP para las artes circenses: Diana Batres

Debería invertirse en espectáculos circenses, pues son multidisciplinarios, afirma la especialista en artes aéreas como: aro, tela, trapecio, fuerza capilar y dental y manejo y manipulación del fuego A las familias les fascina, pues contempla varias disciplinas muy complejas de ejecutarse; será un gran atractivo para chicos y grandes realmente maravilloso Ojalá las autoridades culturales y artísticas de los tres niveles de gobierno, se esfuercen en traer espectáculos circenses de primer nivel

“Desafortunadamente en San Luis Potosí no hay foros con la infraestructura necesaria, o tal vez no haya presupuesto o interés, para traer espectáculos circenses de gran calidad artística, por eso no he podido presentar mi show completo con todo lo que conlleva”.

Cortesía | Maestra Diana Batres

“Considero que deberían de invertir más en éste tipo de espectáculos, pues el circo además de tradición es un espectáculo artístico y cultural multidisciplinario que siempre sorprende a toda la familia, y para mí una de las artes escénicas más completas puesto que hay danza, teatro, clown, y grandes artistas que hacen cosas verdaderamente extraordinarias”.

“Desde luego, no sólo es invertir sino también deben estar conscientes de las necesidades técnicas que un espectáculo circense necesita”.

Cortesía | Maestra Diana Batres

“Ojalá se tome conciencia de eso y se pueda manifestar, desarrollar, enriquecer, hacer llegar y difundir el arte circense que es maravilloso y fascinante para nuestra infancia, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianitos, pues ofrece un ambiente cien por ciento familiar y verdaderamente atrayente en todas sus dimensiones y aspectos”.

“Hago un llamado a las autoridades culturales y artísticas competentes, --de los tres niveles de gobierno--, para que se esfuercen, se preocupen, ocupen y trabajen en traer espectáculos circenses de primer nivel, pues es justo que ofrezcan la oportunidad de disfrutar de un espectáculo multidisciplinario de primer nivel a nuestras familias, y ¡¡se puede lograr!!, ¡claro que sí!!, con un poquito de esfuerzo, no se requiere de grandes inversiones, más que nada de buena disposición y voluntad”.

Cortesía | Maestra Diana Batres

Así lo señaló la Maestra Diana Elizabeth Batres Hermosillo, mejor conocida en el ámbito artístico como Diana Batres, quien este año 2022, es la imagen oficial del “Circo Atayde Hnos.”, siendo orgullosamente potosina.

Nacida en la capital de San Luis Potosí, señala que comenzó su gusto por la danza, la gimnasia y el arte circense como el trapecismo, malabarismo, a los 16 años, y ya profesionalmente a los 18 años. Indicó que continuará su gira en el mes de Agosto de este año, en la Arena de la CDMX.

Cortesía | Maestra Diana Batres

Diana Batres, cuenta con 33 años de edad, es artista de circo internacional, es Licenciada en Danza Contemporánea, especializada en las Artes Aéreas como aro, tela, trapecio, fuerza capilar y dental así como manejo y manipulación del fuego.

Ha trabajado en diferentes circos y empresas de prestigio en los Emiratos Árabes Unidos (Dubai, Abu Dhabi y Ajmán), en el país sultanato de Omán, así como en Corea del Sur, Colombia, etc.

Actual imagen oficial del Único y original Circo Atayde Hermanos en su temporada 2022, y primera potosina en tener su nombre grabado en la Placa conmemorativa del 133 aniversario de este circo de gran prestigio, reconocimiento y fama mundial.

