Habrá “Expreso a la Música Electrónica” en el Museo del Ferrocarril

Las instalaciones del Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” estarán vibrando de energía este fin de semana con un gran performance denominado “Expreso a la Música Electrónica” que estará comenzando en punto de las 14:00 horas el sábado 14 de diciembre y finalizará a las 01:00 horas del domingo 15, en lo que será una tarde noche inolvidable para los amantes de este género musical.

Dicho concierto que tiene como slogan “Viaje a través del sonido”, tendrá un costo de recuperación de $50.00 pesos por persona más un juguete que no use pilas y no sea bélico. Estos juguetes y parte de lo recaudado serán a beneficio de familias necesitadas.

A lo largo del día se estarán presentando DJ invitadas e invitados como Uriel de la Cruz Díaz Cortes, Descenso Raziel Lara, Sineva Dán Ga, Gustavo Stringel, X- Side, Fake, Darko, Querry Fork, Berex, Flyk y muchos más.

Para conocer horarios y programación completa se invita al público a seguir las redes sociales del Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona”. La venta de boletos será electrónica, mientras que el día del evento será de forma física. El ingreso será por la calle Chicosein por el módulo de GM.

Además, se estarán realizando en las instalaciones del museo unas pláticas estilo clínica con productores foráneos y potosinos, donde tocarán temas como su trayectoria musical, compartirán tips y trucos de como trabajar desde la composición hasta la mezcla y el tema de negocios musicales, cómo manejan su carrera en esta industria.