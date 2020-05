Habla en exclusiva para El Sol de San Luis y ABC Radio, el maestro Julio de Santiago Castillo

¿Desde los cuantos años te iniciaste en la música y por qué te gusto ejercerla con pasión y entrega de tiempo completo, como profesión de vida, como docente y como Director?

"Mi primer contacto con la Música fue en mi niñez al escuchar a mi Padre tocar su violín en casa pues como sabes también es Músico, también siendo niño hurgando en los discos LP de la familia encontré uno de música clásica, recuerdo su nombre, 20 Piezas Maestras de la música clásica y me gustaban pues ubicaba algunas de ellas por escucharlas en series de tv y en caricaturas, recuerdo mucho la música para el personaje El llanero solitario y me encantaba, sin saber ni entender que era en realidad la obertura de la opera Guillermo Tell de Giacomo Rossini, luego a los 13 o 14 años uno de mis hermanos aprendió a tocar guitarra y solo por curiosidad le pedí lecciones de ese instrumento, además de manera autodidacta aprendí a tocarla aunque solamente como un “hobby” de forma empírica, sin clases formales; un poco más tarde en la preparatoria en las aulas del Sistema Colegio de Bachilleres fue donde realmente se intensifico mi gusto y curiosidad por la música clásica, en la clase de música el profesor en alguna ocasión nos puso una obra de Johan Sebastián Bach, la famosa tocata y fuga en re menor y fue para mí un momento de “revelación” una puerta a un Universo infinito y fascinante, la Música Clásica, como consecuencia escogí como paraescolar la música y estuve en todos los ensambles del Plantel sin que me importara que cada uno era de género distinto".

"Fue en estos tiempos donde comenzó una dualidad con respecto a a lo que me dedicaría, por un lado el estudio de una “carrera tradicional”, por el otro una fuerte atracción a conocer más respecto a la música clásica incluso a considerarla como opción de profesión, poco tiempo después ingrese a la Facultad de Medicina y luego de cursar el primer año cambie de opinión, fue cuando me decidí totalmente a dedicarme a estudiar Música y hacerla mi profesión, específicamente atraído por el instrumento el violín y por el repertorio Sinfónico, realice mi licenciatura en Violín del 92- 98 en la escuela Estatal de Música y hasta entonces no tenia en mis planes dedicarme a la Dirección Orquestal, fue sino hasta finales del 2003 cuando El Mtro. Carlos Undiano entonces Director de la Escuela Julián Carrillo me hace una invitación a hacerme cargo de la Orquesta Juvenil Julián Carrillo, orquesta que había tenido el Mtro. José Miramontes pocos años atrás, y con ese antecedente le comente que aceptaría siempre y cuando se me capacitara para ello, afortunadamente en esos tiempos el ya desaparecido programa de orquestas y coros de México al que la Escuela Julián Carrillo también pertenecía ofrecía cursos en la Ciudad de México por reconocidos Directores del Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela y por reconocidos Directores de orquesta a nivel Nacional como el Maestro Enrique Batiz a los que asistí varias ocasiones, también conté con asesorías en Dirección por el Maestro Miramontes Zapata y fue ésto lo que me dió las herramientas para realizar esa tarea, en el 2009 , cursé el Diplomado impartido por el Maestro Sergio Cárdenas Támez, diplomado que vino hacer un parte aguas en mi forma de entender la dirección orquestal y una verdadera fuente de elementos para Dirigir, al culminarlo me invitaron a ser el Director de la Camerata de San Luis.

Yo no sé si el dirigir lo ejerzo con pasión, solo sé que el proceso que se vive para realizar una obra o un concierto lo disfruto muchísimo, es muy satisfactorio para mí, que la obra de los compositores sea reinventada, reelaborada en cada concierto y así lograr conmover el alma de los que escuchan".

Qué recomendaciones le harías a las nuevas generaciones de jóvenes que quieren iniciarse en la Música

Valentía y determinación, ésta es una profesión que está llena de mitos y desinformación que puede generar mucha incertidumbre en los jóvenes que quieren dedicarse a ella, esto es muy peligroso porque puede demorar una elección que visto esta mientras más temprano se tome mayores posibilidades de aprovechamiento se tendrá, deben hacer una amplia investigación de la Carrera pues hoy en día hay muchas áreas en las que pueden ejercer la Música, esto les ayudará a seleccionar con tiempo, el campo al que quieran dedicarse, deben hacerse propósitos claros y con práctica constante, disciplina, esfuerzo, dedicación, paciencia y resistencia lograr paso por paso lo que se propongan.

Algo que quieras proponer a nuestras autoridades culturales de los tres niveles de gobierno para que se fomente aún más el gusto y amor por la música

"Apoyo a nuestras instituciones de formación musical, hay muchas carencias, apoyo con instrumentos, sostener y completar las plantillas de Maestros pues se requiere de personal docente y de apoyo para mejores rendimientos de las escuelas de formación musical".

"La creación de una escuela de alto nivel de formación musical que evite la fuga de los jóvenes estudiantes potosinos a otros Estados".

¿De qué forma sugieren el apoyo?

Puede ser en especie, instrumentos, material escolar, escritorios, sillas, atriles, restauraciones de los inmuebles, apertura de contratos para maestros, en la forma que más convenga y que además permita claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

De esta forma concluyó el Maestro Julio de Santiago Castillo, Director General y Artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil “Julián Carrillo” y de la Camerata de San Luis, quien agradeció el gran apoyo en la difusión que le ha dado siempre, al arte y a la cultura, el periódico impreso y digital, así como a través de sus exitosas Redes Sociales, “El Sol de San Luis”, pues difundiendo el quehacer cultural ha generado un sinfín de beneficios en la sociedad potosina y más allá.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL MAESTRO JULIO DE SANTIAGO CASTILLO, DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL “JULIÁN CARRILLO” Y LA CAMERATA DE SAN LUIS

Nació el 16 de Noviembre de 1973, en el municipio de Ojo Caliente, en el Estado de Zacatecas. Dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil “Julián Carrillo” desde el año 2004 y la Camerata de San Luis desde Enero del 2010.

Cursó la Licenciatura en violín en la Escuela Estatal de Música siendo el primer titulado de ésta Institución. En ella, sus Maestros de violín fueron Jesús Esparza y Januz Czubak; de Armonía, Análisis Musical y Contrapunto el Maestro José Miramontes Zapata, Director General y Artístico de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, de quien recibió también acertada asesoría en Dirección Orquestal.

Estudió Dirección Orquestal con la Maestra Susan Simman quien pertenece al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela; con el Maestro Enrique Bátiz dirigiendo a la Orquesta Juvenil del Estado de México, con el Maestro Guido López Gavilán, titular de la Cátedra en Dirección Orquestal de la Escuela Nacional de la Habana, Cuba; en la Escuela de Música de la Universidad de Zacatecas. Cursó el Diplomado en Dirección Musical Impartido por el distinguido Compositor y Director Mexicano Maestro Sergio Cárdenas en el Centro de las Artes de nuestro Estado, del 2009 a 2010.

Desde 2004 dirige la Orquesta de la Escuela de Iniciación Musical “Julián Carrillo”, con la que se ha presentado en importantes foros como el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en la ciudad de México.

Fue invitado a Dirigir en las ediciones 2005 y 2011 en el Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles en el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de México. Como Director Huésped ha dirigido a la Orquesta Juvenil de la Ohio Northern University, en Estados Unidos en el 2009, la Orquesta Sinfónica de Durango y con frecuencia es Director huésped de la Orquesta Sinfónica De San Luis Potosí.

Desde el 2010 es Director Artístico de la Camerata de San Luis con quien realiza alrededor de 50 conciertos al año en casi todos los municipios y en la capital del Estado, además de presentarse en Orizaba Veracruz, Festival Silvestre Revueltas en Durango y en el 25 Aniversario del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México.