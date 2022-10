Gustado concierto de música vernácula y de boleros ofrecieron los Hermanos Pérez Meza

Gustado concierto de boleros y música vernácula ofrecieron los Hermanos Pérez Meza en la Plaza de "Los Fundadores".

Los cantantes y compositores orgullosamente potosinos, estuvieron en la inauguración del V Muestra Internacional del Folklor y Artes Tradicionales.

Conquistaron al público potosino que se dio cita para admirar el folklor de grupos locales, nacionales e internacionales.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Los cantautores que celebran 10 años de trayectoria artística, hicieron vibrar los corazones de las asistentes, (en su mayoría mujeres que les gritaban piropos), con una veintena de temas de música vernácula y bellísimos boleros que fascinaron a los escuchas.

Entre los temas que más disfrutó el público poder citar:

"Granada", "No vale la pena", "Rebozo de Santa María", "Amigo cantinero", "No quise ser yo", "No me sé rajar", "Necesito olvidar", "De los besos que te dí", "Tatuajes", "Sentimental", y una lluvia de más éxitos que disfrutaron sus seguidores.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Algunos de los temas como "Rebozo de Santa María" fue escenificada con grupos de danza folklórica que bailaron hermosas coreografías portando el rebozo de Santa María del Río, artesanía orgullosamente potosina, pero que también nos enorgullece como mexicanos.

Una de las bailarinas se cayó de la minúscula tarima, (cajón) pero rápidamente se sobrepuso, y siguió bailando la coreografía como toda una profesional, por lo que el público reconoció su gran esfuerzo.

Ojalá no vuelva a pasar otro pequeño accidente de este tipo.

Enhorabuena!!!.