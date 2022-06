Gran éxito el Festival Internacional de Danza East Point West

San Luis Potosí es sede del Encuentro Internacional de Danza y Sanación, East Point West, que integra la danza, actuación, artes marciales, chi gong, yoga, danza en cine, sanación y modalidades terapéuticas, y que ha conjuntado el talento de artistas, coreógrafos y bailarines locales, nacionales e internacionales en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde se efectúan talleres y laboratorios de creación artística en torno a estas disciplinas.

Como parte de las actividades del East Point West, se llevan a cabo diversas presentaciones coreográficas, abiertas al público en general, cuya interpretación estará a cargo de los maestros invitados, todos ellos miembros de compañías internacionales de danza, sumando a los artistas locales, alumnos de los diferentes talleres del Festival; dichas presentaciones se ofrecen en el Teatro Polivalente y la Plaza Centenario del CEARTSLP, así como en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, del IPBA, del 7 al 12 de junio, con entrada libre.

Este 7 de junio a las 19:00 horas, se presenta la obra coreográfica TRIALS TO BE, a cargo de Rosario Ordoñez (México), directora de Invernadero Danza de Oaxaca, bajo la dirección de Vangelis Legakis (Grecia), Director Artístico del Festival, en el Teatro Polivalente del CEART; y a las 20:00 horas, en la Plaza Centenario de este recinto, la reconocida compañía francesa Christian et François Ben Aïm Cie, presentarán la obra ARISE.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El miércoles 8 de junio, las estrellas mundiales de la danza urbana/contemporánea Chey Jurado (España) y Akira Yoshida (Japón), presentarán su icónica y memorable pieza HITO, en el Foro de las Bardas del CEART San Luis; para dar paso a las presentaciones en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, del IPBA, con la presentación de Hani Dance Company (Alemania/Luxemburgo), con su la inquietante obra THE BLIND NARCISSIST, el 09 de junio, a las 19:00 h.

El viernes 10 de junio a las 19:00 h., también en el Centro de Diusión Cultural del IPBA, los alumnos del programa PADHA (Proficiency in Advanced Dance & Healing Arts), provenientes de Italia, Canadá, Holanda y EUA, presentarán coreografías de su autoría; y al cierre del Festival, el sábado 11, se presentarán las obras creadas por Melva Olivas, Christian Ben Aim, Saeed Hani y Vangelis Legakis, con la participación de los alumnos del festival.

Cabe destacar que en un esfuerzo de unidad en las artes a través de disciplinas, culturas y continentes, East Point West, Festival Internacional de danza y sanación, es presentado por Unity Space, Moves (producción, gestión y promoción escénica), Invernadero Danza y el Centro de las Artes de San Luis Potosí, con el apoyo de la Secretaría de Cultura estatal y el Centro de Difusión Cultural del IPBA.

¿Te interesan más temas culturales de El Sol de San Luis? Haz click aquí