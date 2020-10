[Galería] Viridiana Ortiz, talentosa artista plástico y textil

Viridiana Ortiz, es licenciada en Artes Plásticas egresada de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí , su pasión por el arte la ha llevado a participar en una infinidad de eventos y exposiciones culturales. Fusionando técnicas en pintura y bordado. Ha tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados en el Centro de las Artes y Bellas Artes, los cuales han sumado a su formación artística.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

De lo más destacado dentro de las exposiciones, participó en el Séptimo encuentro de Creadoras Potosinas en la exposición“Mujer, Materia Indeleble”. Ganadora del Primer Lugar, además cuenta como diversas exposiciones individuales en pintura y exposición "CARNES MUNDANAS e Instalación en la galería "Teresa Caballero" del Centro Cultural del Palacio Municipal."\u0009 En la exposición "Entramando Lazos" del Ceart participó con puras artistas textiles de varios estados, su más reciente exposición es Neomuralismo en San Luis " en el Museo de Arte contemporáneo (Mac). Con su pieza titulada:" Perra del Futuro.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

El estilo de su pintura lo define como expresionista, tiene el gusto y disfrute de marcar, exagerar líneas, delinear con negro y marcar formas, sobre siluetas, rostros y cuerpos en sus delicados trazos.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cuenta con una línea de ropa, gracias a un diplomado de textiles que tomó en el Centro de las Artes (CEART), “Antes de entrar a la universidad, siempre quise estudiar moda, sin embargo mi papá no me dejaba, con poder de convencimiento me dejó estudiar Arte, mi marca se llama “Shula del Trance” ahora ya tiene cuatro años la línea de ropa, son piezas divertidas , locochonas y únicas, intervengo las prendas con diseños fusionando pintura y bordado”. Comentó la talentosa joven.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Su proyecto va inclinado a un trabajo de moda sustentable, por lo cual sus prendas por lo general no son nuevas, se da la tarea de buscar ropa en bazares y mercados sobreruedas, en estos lugares encuentra “tesoros” que interviene con su toque artístico. Lo que busca es que sus clientes lleven en su “outfit” una pieza de arte creada por ella misma. Plasma rostros y flores en playeras, chamarras de mezclilla , agrega lettering, piedras y lentejuelas. Cada quincena o mes, cambia la temática en su colección de cada pieza, dependiendo de su inspiración.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Tuvo la oportunidad de trabajar en una residencia de artistas en la comunidad "La Antigua" en el Estado de Veracruz. Plasmó y perfeccionó su técnica en arte textil creando rostros bordados, por lo cual realizó trabajo comunitario, como docente en un Centro Cultural llamado Veracruzana A. C. de la presidenta y actriz mexicana Ana de la Reguera. Gracias a las redes sociales, ha podido vender sus prendas fuera del Estado, como en Cancún, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, además de Estados Unidos.

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Cortesía | Redes Sociales ViridianaOrtizART

Viridiana seguirá con sus proyectos para cerrar con broche de oro este año, "Espero seguir teniendo talleres de bordados, venta de prendas, pedidos personalizados y mucho más participaciones en más espacios dedicados a fomentar el arte y el consumo local", enfatizó. ¡Enhorabuena! y que continúen los éxitos para tan talentosa artista potosina.

Sigue su trabajo en sus redes sociales, Instagram y Facebook