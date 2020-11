[Galería] El arte me salvó: Erick Alán Solano Rivera

El potosino Erick Alán Solano Rivera, firma sus obras con el seudónimo "Animé" todos nos imaginariamos por las caricaturas japonesas pero no es así el artista explica que tomó esta palabra de un fragmento de un libro, en la cual significa el alma de las plantas, su esencia que cura, una medicina con lo beneficio para el cuerpo.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

Solano Rivera, inició en el arte con el graffiti, con su primer mural legal desde lo 12 años es algo que no lo ha dejado de hacer hasta ahora a sus 34 años.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

Es licenciado en artes plásticas, actualmente trabaja para instituciones privadas y asociaciones civiles como el hogar del niño, es profesor de artes visuales, en el club de niños y niñas, el colegio Minerva en el nivel de bachillerato, artes visuales.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

En el rubro del graffiti, sigue activo participó en un evento en San Miguel de Allende a dejado obra de murales en diversas entidades federativas.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

Desde niño creció con diferentes influencias en el arte, su formación fue con revistas de Ciudad de México, experimentó con diversos materiales, colores y texturas para sus obras.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

"En el contexto en el que crecí, el barrio fue el contacto directo con el arte que tenía cercano a una galería era la calle lo que considerábamos como arte son las pintas callejeras símbolos de pandillas, unos murales que nos impactarán en ese tiempo, ahí tuve mi formación autodidacta, experimentando con aerosol y óleos" dijo el artista.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

"En ese tiempo no había referencia de un maestro o videos, no existía youtube, tomó los óleos y colores para trabajar me juntaba con mi amigo Jonathan Betancourt " Joner" tatuador andábamos metidos en pandillas y el arte nos rescató en tantas bronca s, el ya tiene sus carrera hecha".

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

Al igual agradece el apoyo incondicional a sus padres quienes lo apoyaron al 100% comprando el material que el necesitaba para desarrollarse en su carrera artística, su madre Liz Rivera y su padre Martín Solano, orgullosos de los éxitos de su hijo.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

A sus 18 años colaboró con instituciones, conocío casi toda la República, festivales de murales lo invitaron a ser jurado una época muy buena.

Cortesía | Erick Alán Solano Rivera

Empezó a trabajar con personas de sectores vulnerables en COESPO, ONU, SUBSEMUN, y en el tutelar de menores brindando talleres de murales en comunidades Río Verde en colaboración con el DIF, con jóvenes que buscaban migrar a Estados Unidos.

Durante esta pandemia el artista sigue activo en producción de obra y en la docencia, trabajando virtualmente con proyectos artísticos con la serie de "Calle", en sus trabajos y obras trata de reflejar aspectos de la sociedad que se sienta identificado, "Estoy conciente de mi realidad lo que me rodea influenciado por la disioncracia como mexicano y con mis propias conclusiones personales, tomando en cuenta el contexto cultural, social, histórico, demonios personales, colectivos una manera de interpretar mis pensamientos", enfatizó el talentoso artista mejor conoció como "Animé".

Síguelo en su redes sociales como Instagram:@animeh675

