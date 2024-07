Gabriel Macotela, pintor de la Generación de la Ruptura, celebra 70 años de vida con una retrospectiva

Alumno de grandes maestros plásticos, Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954) cumple, este 2024, siete décadas de vida y cinco de carrera profesional. Su trabajo, considerado como continuador de la filosofía de la Generación de la Ruptura, lleno de experimentación abstracta y pensamiento crítico, lo ha convertido en unas de las manos creativas más importantes del país en las últimas décadas.

“Yo empecé muy joven, primero en la antigua Escuela de la Esmeralda y luego a la Academia de San Carlos, en uno de sus momentos más maravillosos, donde coincidieron varios maestros como José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Manuel Felguérez y hasta el maestro Toledo, una generación fascinante que me dio las bases de mucho de lo que hago”, relata Gabriel Macotela, en entrevista con El Sol de México, con motivo de su primera retrospectiva, que se exhibe en el Seminario de Cultura Mexicana.

“Creo que mi búsqueda artística siempre ha sido la misma, la de surcar la duda, que es de lo que se compone el arte. En mi caso, primero de saber si uno puede desarrollar su propio lenguaje, pero persistiendo siempre; y luego, pensando siempre el país en el que uno vive, políticamente y socialmente hablando”, agrega el pintor, cuya obra sea presentado en galerías del país y el extranjero, en países como Francia, Alemania, Estados Unidos y España.

Al ser la crítica política una de las vetas más destacadas de su obra a lo largo de los años, señala que “en el arte y la pintura va junto todo: lo emocional, lo físico y lo intelectual. Lo que yo propongo no es una pintura decorativa, fácil, sino que parte mucho del constructivismo y la deconstrucción. Así que, por supuesto que en el arte abstracto se puede hacer crítica, aunque mucha gente lo cree imposible.

“Por ejemplo, en esta misma exposición hay una maqueta en la que hago una crítica a la contaminación y la devastación de la naturaleza. Lo mismo hice con otra en la que hablo de la guerra, tanto de lo que está pasando en Ucrania como Palestina, y en una instalación que hice sobre los desaparecidos, la violencia mexicana interminable que no había sentido tanto como ahora”.

En este punto, el artista reconoce que “quisiera hacer más con el arte que hace uno, e influir más con ello, pero estamos avasallados por la misma realidad”.

AMANTE DE LAS URBES

Profundizando en su propio arte, Macotela explica que, además del pensamiento político o social, le interesa mucho poner al centro al hombre dentro de las grandes ciudades, pues en ellas se puede ver “el reflejo o la síntesis de lo que somos como humanidad, como entes multiculturales, en hacinamiento y llenos de contrastes”, que representa con figuras geométricas superpuestas.

“Estos monstruos de ciudades me fascinan, me llaman mucho. Todos sus fenómenos me parecen muy emocionantes. Yo no me veo viviendo en un jardín solo, tengo que andar por las calles con gente, en el transporte, viéndolo todo. Es para mí una expresión cultural tanto mala como buena por lo extremo que puede llegar a ser vivir en ellas”, ahonda Macotela, quien ha residido y trabajado en grandes urbes como la Ciudad de México, Barcelona y Nueva York.

La exposición “70 años de Algarabía”, recopila 75 obras, entre pintura, escultura, dibujos, maquetas y fotografías del trabajo de Gabriel Macotela, curadas por el fotógrafo Rogelio Cuellar y el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. quienes pretenden llevar esta muestra a Oaxaca, donde el homenajeado trabajó con Francisco Toledo.