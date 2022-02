Fin de semana de talleres y cine en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” invita a participar y disfrutar de los talleres y la cartelera de cine que se presentarán este fin de semana.

Para el día sábado 5 de febrero en un horario de 13:00 a 15:00 horas, en la sala Murales, se presentará el taller infantil “Carnaval Ferrocarrilero”, donde niñas y niños podrán crear su propio antifaz y adornarlo. Además, el público podrá visitar las diversas salas de exposición y, con un costo preferencial, podrán subir al tren escénico que recorre el museo, el primer recorrido inicia a las 13:00 horas.

Para quienes gustan del anime, se estará presentando la primera de la saga Evangelion 1.0: You Are (not) Alone, en punto de las 13:00 horas, del día domingo 6 de febrero en el auditorio del museo, con cupo limitado, por lo que se invita al público a adquirir su boleto de museo con anticipación e indicar que desean ingresar a la película, ya que será de cupo limitado.