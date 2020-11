Festival del libro medieval en el FCE

Del 14 al 29 de Noviembre se llevará a cabo, de manera virtual, el Festival del Libro Medieval (FLM), que organizan el Fondo de Cultura Económica (FCE) y, la Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de Cavalleros (Ardemac).

Todas las actividades del Festival, que en esta edición incluye charlas, talleres, presentaciones editoriales y demostraciones, entre otras, se transmitirán a través de las redes sociales del FCE.

Cuando se habla de la Edad Media, se piensa en oscurantismo, guerra, enfermedades y el predominio de la magia y la superstición, entre otras cosas. Sin embargo, se trata de un periodo histórico que también trajo consigo muchas aportaciones al mundo en distintos campos del conocimiento, como gastronomía, ciencia y tecnología, entre otros.

En ese sentido, en su edición 2020, el FLM abona al conocimiento de esta etapa de la historia a través de actividades como el taller de juegos de mesa Un juego del siglo XIII, las charlas-demostración El vuelo de la saeta: arquería medieval, y Del huerto a la mesa: recetas, ingredientes y costumbres de la cocina medieval, entre otras. En este punto cabe indicar que la inscripción a todos los talleres se llevará a cabo a través del correo: talleres.ardemac@gmail.com

Además, se llevará a cabo la lectura en voz alta Historias de dragones, la charla Recreación de danzas medievales: un rompecabezas, y se contará con la participación del grupo alemán Foetibus Ritter, que llevará a cabo una demostración en video, y Paco Ignacio Taibo II impartirá la charla Novela y Edad Media.

En dichas actividades tomarán parte Igor Ayala, Hervin Fernández Aceves, Ana Paulina Mendoza Aragón, Ernesto Carlos Acosta Campuzano, Juan Calderón, Verónica Hernández Landa Valencia, Vladimir Pallares y Carlos Fernando Acosta Riquelme, por parte de la Ardemac. También estarán presentes Iván Lazcano Gutiérrez, Scriptoria A.C., el ensamble Mester de Juglaría y Sophie Thérèse Ambler, de la Universidad de Lancaster.

Asimismo, se realizarán las presentaciones editoriales Los Animales de El Bosco, de Manuel Marín de la Garza; Historia del diablo, de Robert Muchembled; County and Nobility in Norman Italy. Aristocratic Agency in the Kingdom of Sicily, 1130–1189, de Hervin Fernández Aceves; El rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, de Roger Lancelyn Green; Historia de la ciencia en los países del Islam, de Ahmed Djebbar, y los volúmenes I, II y III de La Edad Media, de Umberto Eco.

Participa, diviértete y aprende más acerca de esta interesante etapa de la historia de la humanidad. Consulta la programación completa del Festival del Libro Medieval AQUI

