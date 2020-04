Fernanda Melchor, finalista del Booker Prize 2020

LONDRES. La forma de abordar el feminicidio como una especie de rebelión por parte de la figura masculina en su novela Temporada de huracanes ha llevado a la mexicana Fernanda Melchor a colocarse entre los seis finalistas a competir por el prestigioso premio de literatura International Booker Prize 2020.

La novela de Melchor fue traducida del español al inglés por Iona Macintyre y Fiona Mackintosh, y la acompaña en esta terna la argentina Gabriela Cabezón Cámara que va por la distinción con Las aventuras de China Iron, traducida al inglés por Sophie Hughes.

“Una de las cosas que busca una novela es mostrar esta gran variedad de grises que existen en el espectro de la humanidad no sólo lo blanco y lo negro, una novela mala es aquella que te presenta un personaje súper bueno y un villano súper malo, entonces se vuelve una caricatura, un cómic. Para comprender lo que somos, lo que hemos hecho y hacia dónde vamos hay que conocer esos dos lados”, explicó recientemente Fernanda Melchor a los medios.

Para la autora el escribir Temporada de huracanes es “una constante exploración acerca de por qué ciertas personas deciden cruzar una línea, la línea de matar a una persona, de cometer violencia y por qué otras no lo hacemos aunque a veces hemos hemos sentido el deseo”.

El resto de los escritores seleccionados como finalistas son la iraní Shokoofeh Azar por The enlightenment of the greengage tree (La iluminación del árbol greengage), el alemán Daniel Kehlmann por Tyll, la japonesa Yoko Ogawa por The memory police (La policía de la memoria) y la holandesa Marieke Lucas Rijneveld por The discomfort of evening (La incomodidad de la noche).

Respecto a Fernanda Melchor, "sus libros examinan la necesidad de la humanidad de comprender el mundo a través de la narrativa, entendiendo nuestra historia y orígenes o procesando el trauma y el dolor", dice el jurado en un comunicado.

La organización del International Booker Prize, premia anualmente a las mejores obras traducidas de todo el mundo. Tres de las novelas, de esta edición se inspiran en la historia y tradiciones de los países de origen de sus autores.