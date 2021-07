Inauguraranexposición "Nothing is what it used to be" de Ricardo Luévanos

Se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo el día 09 de julio a las 20:00 horas

Cortesía |Ricardo Luévanos

Se llevará a cabo la inauguración de la exposición "Nothing is what it used to be" (Nada es lo que solía ser) de Ricardo Luévanos en el Museo de Arte Contemporáneo el día 09 de julio a las 20:00 horas. Cada una de las piezas de Ricardo Luévanos, está basada en anotaciones personales sobre antiguas lecturas escritas por filósofos chinos, trasladadas a una estética contemporánea. El libro tibetano de la vida y la muerte, el Tao y el Ching son algunos textos, tomados en cuenta para dar esperanza a la humanidad, por medio de sabiduría milenaria en tiempos difíciles. La muestra se basa también en la imposibilidad del regreso. El pasado lo hace posible, a lo que nunca fue, y qué pasaría si pudiéramos volver. La obra está cimentada sobre la idea de la mutación; de una línea o trazo original, se desprende la dualidad, lo que está arriba y abajo, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo evidente y lo oculto. Como segundo punto está la fuerza que tienen las imágenes ya que todas pueden ser aplicadas a problemáticas o interrogantes de la vida cotidiana del ser humano. Esta será la primera inauguración presencial protocolaria que el museo lleve a cabo, después del periodo de contingencia; aun así, el ingreso estará controlado y la capacidad máxima de asistencia será del 75%, con uso obligatorio del cubrebocas, toma de y gel antibacterial. Te recomendamos el podcast ⬇️ Acast Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Deezer Amazon Music

Se llevará a cabo la inauguración de la exposición "Nothing is what it used to be" (Nada es lo que solía ser) de Ricardo Luévanos en el Museo de Arte Contemporáneo el día 09 de julio a las 20:00 horas. Cada una de las piezas de Ricardo Luévanos, está basada en anotaciones personales sobre antiguas lecturas escritas por filósofos chinos, trasladadas a una estética contemporánea. El libro tibetano de la vida y la muerte, el Tao y el Ching son algunos textos, tomados en cuenta para dar esperanza a la humanidad, por medio de sabiduría milenaria en tiempos difíciles. La muestra se basa también en la imposibilidad del regreso. El pasado lo hace posible, a lo que nunca fue, y qué pasaría si pudiéramos volver. La obra está cimentada sobre la idea de la mutación; de una línea o trazo original, se desprende la dualidad, lo que está arriba y abajo, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo evidente y lo oculto. Como segundo punto está la fuerza que tienen las imágenes ya que todas pueden ser aplicadas a problemáticas o interrogantes de la vida cotidiana del ser humano. Esta será la primera inauguración presencial protocolaria que el museo lleve a cabo, después del periodo de contingencia; aun así, el ingreso estará controlado y la capacidad máxima de asistencia será del 75%, con uso obligatorio del cubrebocas, toma de y gel antibacterial. Te recomendamos el podcast ⬇️ Acast Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Deezer Amazon Music