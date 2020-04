Exitoso "Maratón de Lectura" en redes sociales

Este año, con motivo del Día Internacional del Libro “Cuidar a través de la lectura”, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, llevó a cabo un “Maratón de lectura” en redes sociales, previo una convocatoria en las mismas redes, en las que se pidió a participantes, realizar un video leyendo en voz alta un fragmento de su libro favorito, con duración máxima de 1 minuto, mismo que fue enviado vía inbox a la página oficial de facebook de esta dependencia.

La participación fue abundante, y a las y los participantes se les obsequiará un libro, que pasando la contingencia sanitaria podrán pasar por la obra, a la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Gossip Leo Dan, estrena “Celebrando a una leyenda” segunda parte

Debido a la participación por parte del público, esta actividad se realizará de forma semanal, mientras dure la contingencia sanitaria por el COVID-19, a fin de que se generen actividades mientras las personas que así puedan hacerlo, se queden en casa.

La siguiente lista es de participantes, con nombre de usuario en redes sociales y que leyeron diversos fragmentos de sus obras preferidas; Paula Vázquez, Andrés Salinas con el libro Llámame por tu nombre, Madelin De León,Derek Bryant Camarillo Yapu, Vito Corleonne, Sofía Sosa (Asos Ramos), J Marilyn Martinez, David Octavio, Hayde Zarate, Andrea Cfcp, Cabrero Andromeda - Dos botellas negras H.P. Lovecraft, Zode Lopez Las ventajas de ser un invisible, Luis Velez - Persona Normal de Benito Taibo, Arturo Isai Ramírez con Suicidas ejemplares, Arís Rodríguez con El niño con el pijama de rayas, Jonathan Samuel Moreno García "París no se acaba nunca" del autor Enrique Vilas-Matas, Sele Badi con Canek, Luis Emmanuel Blanco Balleza, Gustavo Hdz con Esta noche dime que me quieres, Jatziri Rafe Pineda Gonzalez de Cerritos San Luis Potosí con Fragmento del libro "Orgullo y prejuicio”, Pau Vega El príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí, Adaía Hernández "El amor de mi vida", Aidee Mendoza con La lógica inexplicable de mi vida, Alexia Aramburu, Sandra Angélica Garza con Los doce meses, Alex Reyes con un fragmento de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Diego E. Andrade con Pedro Páramo, Paola Rodriguez, Carta al Padre, Gaby Aranaa con El cielo está en cualquier lugar, Lizbeth Melendez con Siete esqueletos decapitados, Apicultor Apóstol con “H” de Jean Arthur Rimbaud, Aracely Torres con La metamorfosis, Laura Mtz Lerma con Cartas a Chepita de Jaime Sabines, Dulce Bethzy González Velasco, Andrea Rodriguez con Las ventajas de ser invisible, Camilda de Jesús Arredondo con Blanca Nieves, Verónica Arias López con El beso de la Virreina de José Luis Gómez, Jessica Ojeda con "El banquete de bodas" de El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Itzel Hernández, Jennifer con Blanca melancolía, Fátima Moreno con Zaratustra de Fiedrich (Federico) Nietzsche, Blanca Estela con Hecha de estrellas, Ihering Alberto Camarillo Lopez, Andrea De La Rosa con “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado”, Betsi Huerta con El Principito, Ana Karen Martínez Mendoza con El Psicoanalista" de John Katzenbach, David Sanchez con La divina comedia, Christofer Bravo con Sherlos Holmes, Kandy Isla Sanchez Ortiz con El amante polaco, Dianna Laura desde Xilitla con «Jane Eyre» de Charlotte Brontë, Saul Emilio con el “Cujo" de Stephen King, Byron Flores con Edgar Allan Poe titulado el Pozo y el péndulo, Generik Eugene con “El búfalo de la noche" de Guillermo Arriaga, Cristopher Galván con La metamorfosis, Maribel Muñoz Castillo con “Hush Hush" de Becka Fitzpatrick, Rebeca Bueno con “Cazador de Tatuajes" de Juvenal Acosta, Camila Martíne con Cartas cruzadas, Malena Cruz con Como Agua Para Chocolate" de Laura Esquivel, Angélica Camila del Castillo Covarrubias con “Yo mato” de Giorgio faletti, Fer Schekaiban con El cuervo de Edgar Allan Poe, Patty Romero con un fragmento del poema “Espero curarme de ti” de Jaime Sabines, Lily Medina, Betún Castillo, Leonardo Irra con la novela Mientras agonizo de William Faulkner, Lelia Acosta Soberanes.

También, quien así lo desee, podrá descargar libros gratuitos de la Libroteca Virtual Potosina entrando a http://libroteca.culturaslp.gob.mx/