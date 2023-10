Exhiben la exposición “Miscelánea Metafísica” en Tamazunchale

Se exhibe la exposición de pintura y collage “Miscelánea Metafísica” del artista plástico Jonathan Oswaldo Plascencia, que se encuentra en la instalaciones de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la UASLP, ubicada en el municipio de Tamazunchale. Estará en exhibición con vigencia al jueves 9 de noviembre de este año, entrada libre.

Esta exposición, que consta de 13 piezas de pintura y collage, se realiza gracias al apoyo del Gobierno del Estado, a través del Programa de Exposiciones para el Estado AIEC 2023 de la Secretaria de Cultura Estatal y la Secretaría de Cultura Federal.

Jonathan Oswaldo Plascencia fue ganador del premio “promesa cultural” en el premio municipal de la juventud, en Soledad de Graciano Sánchez en agosto del 2017 y actualmente imparte clases de pintura en la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. Cuenta en su haber con varias exposiciones como en el Museo Regional Potosino exposición, “Salvando al planeta” 2012; Escuela Estatal de Artes Plásticas exposición, “Híbridos” 2014; Museo Mariano Jiménez exposición, “Fangorizados” 2014; Museo Regional Potosino exposición “Somos”, conociendo la diversidad, en una causa altruista en contra de la discriminación y homofobia, 2016; Exposición colectiva “Diversidades”, Inauguración, del Centro de Red Di versificadores Sociales, 2016; entre otras más.

En cuanto a su obra, dice “es mi viaje y los que van conmigo siempre me han apoyado, tanto mi esposo como mi familia, amigos formando vínculos, el arte es para mí una pasión que está siempre conmigo. Mi obra puede representar varías técnicas, varías formas de vida, cuando las doy a luz descanso y aunque las vuelvo a ver, siempre hay algo que quiero modificar talvez sea porque tengo TAC y TOC, y eso me tiene en un estado puro de melancolía. Las musas siempre me hablan, me encanta la belleza femenina, porque es mi dualidad, mi interior, nunca he tenido miedo, estás figuras etéreas que hay en mi interior. Está obra representa, el dorado de mi ser, una vampira pero con la belleza del interior de mi mente”.