Es un verdadero reto enseñar música desde la virtualidad: Malkuth Zavala

La Maestra Malkuth Zavala Día de León, es Pianista de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, ha tocado en los principales escenarios del Estado y como Pianista Solista de la OSSLP. Además de las actividades artísticas profesionales que ejerce, es docente de las Escuelas Estatales de Arte y de la Escuela de Iniciación Musical “Julián Carrillo”.

En 2020 fue acreedora del Premio Estatal de Educación, en el nivel superior de Escuelas de Arte. En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, nos habla de cómo está viviendo esta contingencia sanitaria como artista musical.

¿Cómo estás viviendo ésta pandemia en casa, encerrada, en contingencia sanitaria?.

Ha sido una experiencia diferente, interesante en muchos sentidos, me ha permitido reencontrarme con mi familia, conmigo misma, e incluso con mi mascota. Trabajo desde casa, salgo para actividades indispensables o ensayos, los ensayos no se pueden hacer a la distancia.

Hemos tenido algunas actividades presenciales con la Orquesta, estuvimos ensayando por secciones, pero ha sido un reto poder trabajar bajo estas condiciones.

Las artes escénicas han sufrido mucho en esta contingencia y creo que uno de los sectores más afectados es el artístico y cultural porque estamos totalmente limitados de los espacios convencionales en los que interactuábamos.

¿Qué estás creando o produciendo, cómo estás trabajando desde casa. Tienes algún proyecto por hacer a futuro o ahora?

He tratado de mantenerme activa, sigo estudiando en casa, grabando algunas obras, he hecho algunas grabaciones desde el carillón y otros colegas pianistas y cantantes, he participado con la Chelista Svetlana Galinskaya y la escritora Margarita Díaz de León en programación virtual con la Universidad Autónoma y próximamente para el CEARTSLP.

La docencia ha sido una actividad ininterrumpida de manera virtual, ha sido un verdadero reto la enseñanza de la música desde la virtualidad, es muy complicado e impersonal, quizás es el ámbito en donde más limitada me siento, pero disfruto tanto como tocar.

Y en cuanto a proyectos futuros, quizás lo que más me ilusione es poder regresar al escenario con la Orquesta Sinfónica para hacer conciertos al aire libre, en los municipios, en las escuelas, regresar al Teatro de La Paz a hacer óperas y ballets.

¿Cómo sobrevives y cómo contribuyes a que no se pierda el amor, el gusto y la pasión por la cultura y el arte?.

Como lo mencionaba antes, creo que para toda la sociedad ha sido un gran reto este periodo, y no es la excepción para quienes nos dedicamos al arte. Estamos en un momento en donde el sector artístico y cultural debe replantear las prácticas artístico-culturales y como acercarse a nuevos públicos y escenarios incluyendo el de la virtualidad.

Tratamos de promover desde diversos espacios contenido cultural, procurando no perder los conciertos con música en vivo e interacción con el púbico, que es quien hace la verdadera magia, además de la labor docente que siempre es un espacio único y extraordinario para fomentar el amor al arte.