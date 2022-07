Es un orgullo haber fundado la Orquesta Sinfónica de SLP: maestro José Miramontes

Habla de los grandes retos, planes, proyectos, alcances, adversidades y grandes satisfacciones que le ha dado ser Director General y Artístico de la prestigiada Orquesta Nuestra OSSLP, sin miedo a equivocarme, la mejor del país, no le pide nada a las europeas: Maestro Miramontes Zapata Se ha ido reduciendo, sobrevive a crisis muy fuertes y duras, pero no se vence, afirma la columna vertebral de nuestra orgullosa Sinfónica

“Es un orgullo personal haber fundado la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, porque la conceptué 5 años antes de fundarla, en el trabajo de los niños que formaban parte del “Programa de Orquestas y Coros Juveniles”. Esos niños y jóvenes fueron el impulso que motivó la creación de una orquesta profesional. Desde entonces el “talón de Aquiles” eran -y son todavía en México-, las cuerdas, así que platicando con el Dr. Eudoro Fonseca Yerena, y el Gobernador de aquel entonces, Fernando Silva Nieto, les expuse el caso para fundar una orquesta auténticamente profesional”.

Así nos recordó cómo fue que fundó la nuestra Orquesta, el Maestro José Miramontes Zapata, Director General y Artístico y además Fundador de la prestigiada Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí que ha trascendido fronteras presencial y virtualmente.

Maestro Miramontes Zapata / Foto: Daniel Esquivel

“Recuerdo que para los alientos y percusiones estábamos muy bien, pero para las cuerdas necesitábamos gente muy profesional y por eso les expuse la dura crisis por la que atravesaba la Unión Soviética de aquel entonces y que generó mucho desempleo allá. Los músicos estaban dispuestos a salir de su país de origen con salarios buenos y trabajar en una orquesta. Fue así como los invité a trabajar aquí en nuestra amada Orquesta de San Luis Potosí. Pedían de 800 a 1000 dólares, en costos de aquel tiempo. Me traje 26 músicos, que fue lo que necesitábamos, y trabajamos para hacer crecer a los músicos locales y nacionales, con la presencia, disciplina y pedagogía que imponen los maestros rusos. Ahora tenemos el vivo reflejo de ese trabajo profesional que realiza la OSSLP en buena cantidad de jóvenes que alimentan también a otras Orquestas, incluyendo desde luego la de San Luis Potosí”.

LOGROS Y METAS COMO DIRECTOR Y FUNDADOR DE LA OSSLP

“Como Fundador de la Orquesta, mi mayor logro es haber estructurado y fundado la Orquesta, como Director de Orquesta, haber llegado a dirigir la Filarmónica de Berlín. Mi mejor logro es haber tenido el honor de dirigir un concierto con nuestra Orquesta potosina en la Sala Dorada, “La Musikverein” en Viena, una de las más importantes del mundo, que ni siquiera había pisado ninguna otra orquesta mexicana de renombre”.

ADVERSIDAD: LA ORQUESTA SE HA IDO REDUCIENDO, SOBREVIVE A CRISIS MUY DURAS, PERO NO SE VENCE

“Sobrevivimos a crisis muy duras y seguimos sobreviviendo en el transcurrir de sexenios, pues la Orquesta se ha ido reduciendo, y sin embargo suena excelentemente bien nuestra OSSLP, sin embargo, no es posible mantenerla así. Si queremos mantener a la Orquesta en un nivel superior como lo estaba en el 2004 ó 2005, tenemos que recuperar primero a todos los músicos que nos han quitado. En 2003 contaba con 80 músicos instrumentistas, es decir orquestantes, y 16 específicamente eran administrativos, uno era auxiliar de Área Artística, un intermedio, para solucionar problemas al Director respecto al orden de programas de mano, de explicaciones de obras, de diseños multimedia, que ahora son posibles hacer, y en Septiembre, el señor Juan Manuel Carreras López, nos dejó 68 músicos, y 11 administrativos. Se fue acumulando este problema durante los dos sexenios anteriores que nos perjudicaron en gran medida, no fue porque el señor Carreras lo quisiera hacer a propósito, pero de 80, nos dejó 68 orquestantes. Un bajón de 12 músicos me quitó”.

“Esto se traduce en problemas para el rendimiento musical, pues cada músico tiene que esforzarse demasiado por lograr tocar por los que no están, por lo que sí le afecta la reducción de elementos orquestantes”.

Maestro Miramontes Zapata / Foto: Daniel Esquivel

“Desde que estalló la pandemia hemos vivido una situación muy difícil, sin embargo, no hemos frenado el trabajo, no interrumpimos actividades, aunque hubo situaciones en las que algunos integrantes asustados por la pandemia se acogieron en el hogar, otros la usaron como pretexto para salirse a pasear, a algunos tal vez les dio depresión, a unos cuantos les ha de haber dado alegría, porque les pagaron sin trabajar, pero eso es como en todos lados, hay gente que sí quiere y le apasiona trabajar y hay gente que no quiere hacerlo”.

“El Gobernador, Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, está muy interesado en recuperar la masa de orquestantes, aunque no es tan fácil recuperarlos de la noche a la mañana, pero al menos, los 3 orquestantes y el Área Artística, que no han sido recontratados desde que salió el señor Carreras. Esperamos que pronto ya lo sean, para tener cuando menos 71 orquestantes y 12 administrativos, de los cuales una es músico y el otro músico soy yo y los 10 restantes no son músicos, pero son administrativos. Y así paulatinamente en 3 años ó 4 años, pretendemos recuperar a los 80. Si eso se logra, estaremos en posición de volver a cantar victoria”.

AHORA PISAMOS SUELO EXTRANJERO VIRTUALMENTE AUNQUE NO PRESENCIALMENTE COMO LO HEMOS LOGRADO

“Es una gran satisfacción que los medios de comunicación han logrado que la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí llegue virtualmente hasta el extranjero y se cimbre y difunda su talento por el mundo entero, pues el concierto de estreno de aniversario de “Brandenburguer Remixed” del compositor Enjott Schenittke, ¡¡se vio en todo el mundo!!”.

Maestro Miramontes Zapata / Foto: Daniel Esquivel

“Este magistral concierto fue para trompeta, flauta, oboe, violín, orquesta de cuerdas y cémbalo. Homenaje a los 300 años del segundo concierto de Brandemburgo de Johann Sebastian Bach se ofreció el Domingo 17 de Octubre del 2021, en el Teatro de “La Paz” de la capital potosina, y fue un estreno mundial de la obra con rotundo éxito a nivel mundial”. “Participaron como solistas en esa pieza Otto Sauter, trompeta, Rodrigo Cortez flauta, Johan Cancino, oboe, Olga Goryachikh, violín, y Luis Lázaro Gómez, violín, bajo la dirección de un servidor y este se disfrutó en todo el mundo sin necesidad de pisar el extranjero”.

“Estamos pisando el mundo a través de las redes sociales y del avance tecnológico, ya no es necesario trasladarse personalmente allá, que además es muy costoso, y muy cansado para las orquestas. Por eso no me da tristeza no poder ir presencialmente al extranjero, porque nuestra Orquesta ya pisa el extranjero virtualmente, a lo mejor antes si era necesario, ahora ya no lo es tanto”.

“En ese sentido, frustraciones no las hay, ninguna, afirma la columna vertebral de la OSSLP”.

LA PRESENCIA DE LA ORQUESTA NO DEBE DISMINUIR EN EL INTERIOR DEL ESTADO

“Aquí lo importante es que no disminuya la presencia de la Orquesta en esos lugares del extranjero y sobre todo que no disminuya en el interior del Estado potosino, que es donde es más problemático entrar, porque luego las autoridades municipales no entienden la importancia de esto, porque para ellos es el prestigio una cuestión básica y recurren entonces a lo fácil, a lo que le gusta a la gente --que es muy condicionado--, y se orienta por los propios gustos de los Presidentes y Presidentas Municipales, y es de lamentar que no se enteran del trabajo artístico e invaluable de la orquesta. Ojalá recapaciten y quieran llevar la buena música a los Municipios, a la gente que no tiene la oportunidad de disfrutar de un concierto en la capital potosina y que sí les gusta, porque cuando hemos llegado a ir ovacionan el trabajo de la Orquesta; hay que darle oportunidad de llegar más allá de la capital”.

Maestro Miramontes Zapata / Foto: Daniel Esquivel

“Hemos tenido más presencia antes de la pandemia que después de la pandemia en municipios y en barrios, plazas públicas e Iglesias Católicas de la capital potosina, que después de la pandemia. Vamos a retomar eso porque la pandemia no te permite planificar, porque estás sujeto a las alteraciones que vaya a haber en el proceso de la pandemia”.

“Los músicos están trabajando con todo y pandemia, con los altibajos de unos, las grillas de algunos otros, en fin, pero eso es normal en un organismo. Seguiremos trabajando arduamente para seguir llevando buena música tanto en la capital como en el interior del Estado potosino”.

LA BUENA NUEVA: SE RECUPERA DE SALUD CON MUCHO ÉXITO

“Ahorita lo mejor es que me estoy recuperando y que pronto estaré en condiciones óptimas para seguir trabajando la dirección general y artística de la OSSLP y seguir trabajando en la dirección de diversas formas”.

HABLEMOS DE CUESTIÓN DE VISIÓN ESTÉTICA

Esto es una cuestión de modificación de visión, yo sé que se llena la plancha de la Plaza de “Los Fundadores” con el Mariachi Vargas de Tecalitlán con la Orquesta y hasta se puede llenar la Presa, pero nuestras autoridades municipales y estatales, tienen la manera de mover a la gente y aunque la OSSLP no es redituable en términos de taquilla, es redituable en términos de placer estético y de abrir caminos para mayor rendimiento de trabajo, y esa es la parte que no ven los economistas, los planeadores de finanzas, porque sólo se quedan en base a la lógica de la posible ganancia, o de la menor pérdida y entonces no ven en la orquesta alguna ganancia”.

EL OBSTÁCULO MAYOR: NO CONTAR SIQUIERA CON UNA SEDE DE ENSAYOS PARA NUESTRA OSSLP

El señor Torres Arpi, “nos hizo el favor” de quitarnos la sede que teníamos para ensayar, donde ahora es el Centro Cultural “Julián Carrillo”, y ensayamos ahora en la Cineteca Alameda, a expensas de que nos cambien los días y horas de ensayo, porque estamos sujetos a cambios constantemente, porque ellos ocupan la Cineteca, y pues desde entonces estamos de la “seca a la meca”.

“Estamos en malas condiciones de operatividad, urge un lugar digno para que la Orquesta pueda ensayar, necesita su propia sede, ya no estoy soñando con una sala de conciertos, sino con un lugar digno, ventilado, idóneo para ensayar y trabajar dignamente, porque sufren los instrumentos y todos los orquestantes”.

“Es un batallar el no poder fijar los ensayos a una misma hora porque estamos dependiendo de si tienen o no eventos en la Cineteca y de sus horarios, y aunque tiene mejor acústica que el Teatro de La Paz, lo que pasa es que no está aislada del ruido externo y eso si influye mucho para que se escuche mejor la música”.

PROYECTO MUSICAL A CORTO PLAZO: RENDIR HOMENAJE AL GRAN CHAVA FLORES

“Este año traemos un proyecto musical muy importante, homenaje al gran maestro Chava Flores, voy a proponer que nos presentemos en el Teatro de la Ciudad o en la Fenapo, veré a los organizadores de la feria, ojalá nos apoyen para ofrecer ese concierto”.

COMPOSITORES DE MÚSICA MUY SIMPLONA NETAMENTE COMERCIAL NO VALE LA PENA RENDIERLES HOMENAJE

NO HAY UNA SOLA LÍNEA MELÓDICA QUE VALGA LA PENA INTERPRETAR

“A mí la verdad no me gusta ofrecer conciertos de música muy simplona, la hacen así para que la gente la entienda rápido, para que las masas se vayan a lo netamente comercial. El que los jóvenes pidan eso, me habla de cómo están erróneamente mentalizados por medio de la publicidad que los grandes medios corporativos de la comunicación les hacen sobre tal o cual cantante de música comercial. Es de lamentar esto, porque realmente no tienen una sola línea musical que valga la pena y menos por los textos, es decir, es un lenguaje de profundidad poco lingüística, debido a la letra de las canciones que dicen: “Yo te amo, tú me amas, nos dejamos”, eso es lo cotidiano”.

“Para qué hacer homenaje a eso que ya se conoce de todos los días, mejor rendimos homenaje a lo que no se conoce y que valga la verdad la pena hacerlo”.

LO QUE FALTA POR LOGRAR

“Habrá que cerrar un ciclo, y me iré acercando a ese ciclo final, y cuando llegue el momento me despediré de la Orquesta, después de 22 años de dirigirla, aunque no estoy hablando de este año, puede ser en uno o dos años más, pero necesito dejar unas cosas arregladas, quiero terminar pendientes para que no se quede tan inestable la Orquesta. Me quiero quedar a recuperar a los músicos, cuando menos llegar a los 76. Pues en el 2003 éramos 80 orquestantes. Ojalá se logre a corto plazo esto y la sede de ensayos”.

LA OSSSLP LA MEJOR DEL PAÍS, INCLUSO PUEDE CRECER

“Felicito a los potosinos porque tienen una excelente orquesta, es en calidad la número uno del país aunque no en cantidad, aunque sí la podemos hacer grande e incluso podría crecer, le quedan muchos años más de vida, pero hay que pensar en ciclos, y hay muchas cosas por hacer aparte de la Orquesta, que también van a influirla”.

LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS FASCINAN A LOS NIÑOS

Los niños aunque no lo crean son muy sensibles a la música clásica, no la entienden, pero son muy receptivos, lo hemos visto en los conciertos didácticos, que es lo que a veces nos falta a los adultos, ser sensibles y receptivos a la música. Llegamos a tener hasta 4 ó 5 conciertos didácticos en un día en la Cineteca Alameda”.

“La música enriquece el espíritu, sensibiliza, humaniza, relaja, desestresa, cambia conciencias, es incluso terapéutica, se ha comprobado científicamente, ojalá se acerquen más a la orquesta, sus ventajas y beneficios son muchas”.

“En puerta tenemos un concierto en la explanada en el Barrio de Tlaxcala, el Viernes 15 de Julio a las 20:00 horas. Dirigiré una parte del concierto, mientras lo resistan mis músculos”.

QUE REGRESEN LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS A LA CINETECA ALAMEDA

“Ellos no tienen la culpa de no estar comunicados con la Orquesta, seguramente debemos hacer más esfuerzos para establecer comunicación hacia ellos, pero debemos encontrar los medios económicos que se requieren para hacerlo y eso es lo más difícil ahorita, aunque si logramos sistematizar con algunos medios de comunicación, la difusión de los esfuerzos, yo creo que lograríamos recuperar las cifras de 50 mil asistentes a conciertos didácticos que logramos en 2014. Eran 5 conciertos diarios, 3 veces a la semana, 15 conciertos por semana, se llenaba la Cineteca Alameda, ahí fue donde más creció el acercamiento de nuestros infantes a la música clásica y a la orquesta. Ahora por la pandemia no es tan fácil, pero esperamos se logre recuperar la audiencia”.

“Los vídeos en YouTube son geniales!!, se pueden difundir fácilmente. Gracias a esos vídeos de la Orquesta me invitaron a dirigir en la Sala de la Filarmónica de Berlín a dirigir, de ahí podemos constatar el gran alcance mundial que tienen. Ojalá se dispongan a verlos, disfrutarlos y compartirlos, rompen fronteras”.

¿Te interesan más temas culturales de El Sol de San Luis? Haz click aquí