Entrevista Exclusiva con Pianista Rodolfo Ritter

“La música es el arte más abstracto de todas las Bellas Artes, pero sin duda alguna, es la que más retribuye, el que tiene un contacto más directo con las emociones, de una manera muy especial, de tal forma que uno ni se lo explica. Por eso a los jóvenes que estudian música los invito a que lo hagan con mucha pasión, a pesar de que no se vean las cosas tan fáciles. Y escuchen música, es algo que embellece la existencia del hombre, y hace sacar lo mejor del ser humano, en síntesis, saca lo mejor de uno mismo”.

Así lo señaló en breve entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, el talentoso pianista de talla internacional Rodolfo Ritter, después de ofrecer magistral y extraordinario concierto de piano en el Teatro de “La Paz”, acompañado de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la Dirección del Maestro José Miramontes Zapata.

El amable y siempre atento con la prensa, Maestro Rodolfo Ritter, exhortó a revalorar la cultura y el arte y a apoyar el talento de nuestros artistas potosinos acudiendo a los conciertos, --pues dijo—“no hay como apreciarlos de forma presencial”.

“Ha sido muy duro el tiempo de pandemia para todas las familias, yo creo que es una manera de darnos cuenta de lo que sí está y tenemos y de lo que no está y nos falta. Fue una dura prueba que nos debe hacer recapacitar a cada uno de nosotros. Todos debemos de aprender lo que nos deja esta enseñanza que nos dejó la enfermedad mortal del Covid-19. Por eso hay que aprovechar lo que uno tiene y dar lo mejor de nosotros siempre que se pueda”.

Lo anterior lo señaló al preguntarle sobre la enseñanza que le dejó la pandemia que aún estamos viviendo. A lo que agregó:

“Fue un tiempo complejo, las familias sufrieron mucho, porque fue un largo tiempo en el que tuvimos que confrontarnos en los mismos muros, nos guardamos, no salimos; lo bueno se recrudeció y lo malo se ha empeorado. Se perdieron muchas cosas, empleos, sobre todo. Por eso es muy importante saber qué es lo más importante en la vida”.

“Y la música fue muy castigada, esperemos que la gente ya no castigue tanto a la música y asista a los conciertos en vivo, no hay como disfrutarse presencialmente, porque no es lo mismo disfrutarlos por on line”.

“El arte no se va a morir, el arte está vivo, hay más razones que antes para que no muera. Por eso hay que apoyarlo. Un concierto no es para pasarla seriamente, es para divertirse, es para explorar qué hay dentro de nosotros y vengan!!. Vengan a explorar cosas que no se dan ni la menor idea de lo que aprenderán y se llevarán la gran sorpresa de experimentar cosas nuevas y vibrantes al asistir al concierto y que no se llevarían si no hubieran asistido”.

Indicó que estará trabajando en giras, primeramente en la CDMX, así como en giras nacionales y después internacionales.

Por último dijo que siempre que viene a San Luis Potosí, se siente como en casa, porque el público lo recibe con ovaciones. “Por eso es uno de los lugares que más llevo en el corazón”.

