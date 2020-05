Entrevista exclusiva con arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero

El Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, reconoció el gran sacrificio, amor sin límites y entrega generosa e incondicional de tantas Mamás de familia que se enfrentan a diversas situaciones adversas y difíciles como Madres que son, pero siempre, en todo lugar y momento, están dispuestas a dar la vida por sus hijos.

A través de una entrevista exclusiva, vía telefónica con “El Sol de San Luis”, dijo: “Felicito sinceramente a las Mamás con sumo respeto, cariño y profunda admiración, pero sobre todo con profundo agradecimiento por todo lo que se sacrifican por amor a sus hijos, aunque éstos muchas veces sean ingratos”.

El jerarca católico dijo que no basta darle amor y respeto un sólo día en que se les festeja, sino se les debe rendir siempre homenaje y reconocimiento por la gran labor que realizan al cuidar a sus hijos, a desvelarse y desgastarse por ellos, pues dan la vida sin pedir nada a cambio, por eso su amor siempre será incondicional.

“La Santísima Virgen María es prototipo de Madre y mujer, Madre solo hay una, porque Ella es un ejemplo a seguir para todas las Mamás, porque llevó en su vientre purísimo e inmaculado a Jesucristo, nuestro Redentor, y es Dios mismo el que les concede el DON DE LA MATERNIDAD, el cual deben agradecer, pues es una gran bendición ser madre”.

Instó a las Mamás a que no dejen de ver en la Virgen María un prototipo de Madre, un ejemplo a seguir, pues Ella nos demostró hasta dónde debe llegar el amor de una Madre, pidiéndoles velen por el hijo enfermo, extraviado, perdido en los vicios, sumergido en el pecado.

“No deben dejar de amar aquel hijo pródigo, que a pesar de sus graves errores, pecados y defectos, no deja de ser carne de su carne y sangre de su sangre”.

Indicó que ofrece la Misa de 10 de Mayo con mucho fervor por las Mamás vivas y difuntas, de manera especial por aquellas que son madres solteras, viudas, por las que fueron abandonadas por sus maridos irresponsables, por aquellas que las han dejado solas en un asilo, en un hospital en un lugar insalubre, donde no hay quien vele por ellas en su ancianidad o enfermedad, pues dijo que muchas madres en su vejez son abandonadas por los hijos ingratos u otras viven en prisión no sólo física sino espiritual.

Exhortó a las Mamás: “Dejen que se suscite toda experiencia de amor que viene de Dios, y acudan a Él y a María en sus desconsuelos, penas, dolores, aflicciones, pruebas y ofrezcan al Señor todos los sacrificios que hacen como madres”.

“Bendita la Madre que te trajo al mundo, es un piropo de amor que se decía en la época de Jesús, y ahora te lo decimos a tí Mamá, porque llevaste en tu vientre y diste la oportunidad de nacer a tus hijos, no los abortaste, no los mataste, aunque no fuera un hijo esperado, y aunque lo tuvieras en situaciones muy adversas y complejas, tu amor de Madre fue más fuerte que la adversidad”.

“Madre, Sigue siendo luz segura que ilumina, nunca renuncies a iluminar tu hogar con toda generosidad, cariño, amor, entrega, sacrificio, pues los hijos son el gran tesoro que Dios te ha concedido, atrévanse a pedirse perdón madre e hijo y acepta el perdón de tus hijos que incontables veces te han fallado”.

Mons. Cabrero dijo que “Hay mamás que mendigan una palabra de afecto, de cariño, aprecio o agradecimiento, y claman porque el hijo les pida perdón, porque la abracen y le den un beso de reconciliación”.

“No vivan sumergidas en el resentimiento, la tristeza o desilusión, venzan las dificultades con su amor maternal. Dios las bendecirá siempre, no están solas. Dios las ha hecho para amar y ser amadas, correspondidas con el amor más puro y transparente que sólo les pueden dar los hijos”. Concluyó Mons. Cabrero.