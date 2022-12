Encendido del patio del edificio central de la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) invita a todas las familias potosinas al tradicional encendido de la iluminación navideña en el Patio del Edificio Central, el viernes 2 de diciembre a las 20:00 horas.

Como parte del espectáculo, la Orquesta Sinfónica Universitaria ofrecerá un concierto en el que interpretará temas como “Suite de El cascanueces”, de Piotr Illich Tchaikovsky; “We wish you a merry christmas”; “Jingle Bell Rock”; “Blanca navidad”; “You Raise Me Up”, de Rolf Lovland; “Carol of the bells” y el tema “Hallelujah”, de Leonard Cohen para marcar el inicio de la temporada navideña.

La orquesta estará dirigida por el maestro Alfredo Ibarra y la entrada será libre, para que los potosinos disfruten de la majestuosidad del recinto universitario y la decoración prevista para celebrar la Navidad 2022.