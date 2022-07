“El Sol de San Luis” habla en exclusiva con el joven talento potosino: Isaac Hernández Valdez

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, nuestro amable compañero del Área de Rotativas: Isaac Hernández Valdez, con evidente sencillez, indicó que es una gran satisfacción presentarse ante un público sediento de cultura y de arte, y poder ver concluidos sus estudios, con su propio esfuerzo, pues siendo de bajos recursos económicos, tuvo que esforzarse más y trabajar y estudiar a la vez, para mantenerse sus propios estudios de la Licenciatura en Composición, pues sólo tuvo la oportunidad de estar becado por dos años únicamente.

“Yo me tuve que pagar mi carrera solo, pagar renta, alimentación, transporte, porque soy de Tampacán, municipio de la Huasteca Potosina, donde hay poca oportunidad y nulos foros para presentarse y crecer en el ámbito musical, cultural y artístico".

"He sufrido mucho, he “picado piedra” desde abajo, sin ayuda de ninguna institución gubernamental".

"Ojalá se les apoye a los nuevos talentos infantiles y juveniles potosinos, sobre todo a los que verdaderamente carecen de recursos económicos, --como fue mi caso--, para que puedan desarrollarse, plenamente y sin problemas en lo que realmente les gusta y les apasiona”.

“A mí me fascina la música, la composición, la interpretación, me apasiona desde que tengo 9 años, que veía tocar la guitarra de forma lírica a mi Papá, QEPD, y tan sólo de verlo, aprendí a tocarla, aprendí a educar mi oído; después en la secundaria aprendí a tocar por nota musical de forma más formal y ya de forma profesional lo hice cuando estudié en el COBACH # 12 de Tampacán, donde gané varios concursos paraestatales".

Nuestro compañero Isaac Hernández Valdez cuenta con 25 años de edad, está por titularse en un par de meses aproximadamente, y ha logrado su sueño de tocar, cantar y componer profesionalmente. Sin duda un gran orgullo para “El Sol de San Luis” ser partícipe de su felicidad y gran logro.

Nuestro compañero Isaac Hernández, indicó que compone canciones para música regional mexicana, pero en sí compone temas de diferentes géneros musicales; de hecho tiene temas inéditos a los que apenas les va a poner un título.

Ha compuesto sonatinas para piano y violonchelo y piezas para piano y violín, para cuarteto de cuerdas, y conciertos para violonchelo con Orquesta.

Nos dice:

“Me gustan todos los géneros musicales, he compuesto música para mariachi, música pop, norteña, baladas románticas, que son fascinantes, porque llegan al corazón del público, y todo lo que creo, lo hago con mucho gusto, pasión esfuerzo, entrega, compromiso, disciplina constante y perseverante y con mi propio esfuerzo; pero estoy consciente que todo se lo debo a mi Padre, QEPD, sé que desde el Cielo me ve realizado, a pesar de toda la adversidad que tuve que pasar”.

“Un año dejé de estudiar por falta de recursos, pero mientras, fui instructor de estudiantes del mismo COBACH # 12 que llevé a concursar a nivel regional y después nacional, y ganamos muchos concursos paraestatales, tenemos muchos reconocimientos”.

Indicó que para entrar a la Escuela Estatal de Música, hizo un examen teórico-práctico en el que se miden las actitudes musicales, y después de 5 años y concluir con gran éxito los 10 semestres, ya está por graduarse de la Licenciatura en Composición exitosamente. Por lo pronto ya es egresado y pasante de dicha licenciatura.

"Las composiciones Instrumentales de mi autoría son: Sonata para piano en sol mayor, Vals "bajo la lluvia", Pieza para piano y violonchelo "You are not alone", entre otras".

Composiciones vocales: “Es por ti”, “Me gustas”, “Canción de abril”, “Hoy te prometo”, “Junto a ti”, entre otras también.

De esta forma concluyó nuestra entrevista con el talentoso Isaac Hernández Valdez, orgullosamente potosino, de quien le seguiremos dando grata y "buenas nuevas", sobre su carrera y su trayectoria profesional como compositor.