El IPBA invita a la charla con el fotógrafo Mauricio Alejo

El Instituto Potosino de Bellas Artes anuncia su siguiente conferencia virtual vía Facebook Live en la que el público interesado en el arte de la imagen podrá conocer a fondo los proyectos fotográficos del artista mexicano Mauricio Alejo.

El evento tendrá lugar a las 11:00 horas del día 2 de diciembre de 2020 y en él se podrá conocer, de primera mano, la obra de Mauricio Alejo, creador que ha sido exhibida en diversas galerías del mundo. Cabe recalcar que, al tratarse de un evento que se transmitirá en vivo, los asistentes podrán interactuar con el artista por medio de comentarios y preguntas en tiempo real. Además, la transmisión de esta charla quedará a la disposición del público en la plataforma digital para su consulta posterior.

El diálogo contará con la participación de Mauricio Alejo, quien es egresado de la Universidad de Nueva York de la Maestría de Artes y que, actualmente trabaja en la Ciudad de México. Su obra ha sido exhibida en la Bienal de la Habana, La Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico, el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España, el CCA Wattis Institute for Contemporary Art en San Francisco, California, entre otros.

Igualmente, ha sido invitado al programa de residencias de la Universidad de Singapur para realizar instalaciones de sitio específico y ha sido acreedor a distintas becas entre las que destaca la que otorga The New York Foundation for the Arts.

Su trabajo forma parte de las siguientes colecciones: “Daros Latinoamérica” en Zúrich, Art Museum of the Americas en Washington, E.U.A., el Museo Universitario de Artes y Ciencias, MUAC, y la colección Isabel y Agustín Coppel, entre otras.

La obra de Mauricio Alejo ha sido descrita como el acercamiento de los objetos familiares que nos rodean hacia una nueva narrativa que no obedece a la funcionalidad, sino a la mera intuición específica que tiene el fotógrafo sobre el espacio, el tiempo, la materialidad, el desplazamiento y la fuerza física. El autor también ha señalado que la creación de sus obras proviene de pensamientos que no ha terminado de formarse en ideas fijas y, que los resultados de éstos, carecen de un significado explícito o metafórico, pues apuntan a varias direcciones.

Así pues, el IPBA pone a su disposición esta interesante charla virtual, junto con la gran variedad de programas, eventos, talleres y cursos que se llevan a cabo en línea para seguir ofreciéndole a la comunidad interesada en la cultura, una forma más de seguir conectados y en continuo conocimiento de las diferentes expresiones artísticas que nos rodean.