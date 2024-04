El bailarín Isaac Hernández anuncia la gala “Despertares”

Uno de los mayores intereses del bailarín mexicano Isaac Hernández es no abandonar los apoyos a la cultura. Es por ello que, siempre está informado de lo que sucede en el país y, de ser posible, ayuda a que no se erradiquen los estímulos que otorga el gobierno a este sector.

El pasado 8 de abril, a través de su cuenta de X, el artista solicitó información sobre dónde encontrar las propuestas de cultura de los tres candidatos a la presidencia, en el próximo ciclo.

“Empecé a buscar las propuestas sobre cultura y no las encontraba en ninguna parte, por eso lo publiqué, después me llegaron varios mensajes, personas de los equipos de los diferentes candidatos me las enviaron para leerlas. Siempre me ha interesado y preocupado mucho este tema, hoy más que nunca porque me parece que es un momento clave para México, por muchas razones ha cambiado el posicionamiento de México en el mundo, nuestro país tiene un potencial que no veíamos hace mucho tiempo y me interesa que no se descuiden estos temas, que no se hagan a un lado, que se propongan ideas modernas que nos permitan ser un país competitivo en el ámbito creativo”, afirmó Hernández en conferencia de prensa.

“Las industrias creativas en el Reino Unido generan a la economía más de 200 mil millones de libras al año y el no considerarlas como un poder real de desarrollo para un país como México que es tan creativo y no proveer las herramientas adecuadas para que esa industria crezca, me parece un error terrible. Estuve leyendo las propuestas, hay algunas que me parecen interesantes como la seguridad para los artistas, pero me generan muchas preguntas de cómo lo harán”, agregó el bailarín.

Reconoce que el mayor reto para montar un espectáculo es reunir los apoyos económicos necesarios, como le pasó en su proyecto “Despertares”, un concepto dancístico que celebrará su décimo aniversario el 23 de agosto, en el Auditorio Nacional; éste reunirá a bailarines de diferentes partes del mundo.

“Para mí, el ballet tiene un lugar muy especial en mi vida, es como un refugio, un punto donde puedes pasar tiempo contigo mismo, es un lugar donde te vas construyendo, vas conociendo tus limitaciones físicas y vas forjando tu carácter, pone a prueba tu disciplina, el rigor con el que vives tu profesión.

“El ejercer el ballet todos los días, escuchar a mi cuerpo, sentir de la manera en cómo lo he construido es algo especial, también el encontrar una conexión emocional y física. Me encantaría que más personas pudieran sentir esa conexión, por eso aunque no seas bailarín profesional, yo recomiendo que bailes, que no dejes de hacerlo nunca porque la conexión que logras con la otra persona, la que logras contigo mismo, con tus emociones es increíble”, expresó.

Por otro lado, en cuanto a proyectos de actuación, Hernández está próximo a estrenar “Dreams”, una cinta de Michel Franco en la que compartirá créditos con Jessica Chastain, Ruper Friend, Jim Anderson y Marshall Bell.

La propuesta para este proyecto surgió durante una fiesta de celebración de su proyecto “Despertares”, en donde conoció al guionista y productor mexicano; el rodaje se llevó a cabo en México, aseguró.

“Estos proyectos de actuación los veo como un gran reto porque a mí me aterra estar en una zona de confort, me da miedo lo que le pueda pasar a mi persona dentro de unos años cuando entienda que perdí una oportunidad por miedo o por inseguridad, por eso estoy constantemente retándome e incomodándome, pero es lo que más me motiva de mi vida creativa, el seguir aceptando riesgos que pueden cambiar mucho mi carrera y la percepción de mi persona también”, sostuvo.