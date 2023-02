El actor Rafael Perrín lamenta el "mal estado" del Teatro de la Paz

El primer actor y director de escena, Rafael Perrín, lamentó el mal estado en que se encuentra el Teatro de la Paz, ya que el equipo técnico del recinto de Villerías se encuentra en pésimas condiciones.

Estuvo en San Luis Potosí para presentar su magistral obra de teatro "Esquizofrenia", pero se topó con un espacio descuidado y olvidado por las autoridades.

Debido a las malas condiciones del lugar, tuvo que retrasar el arranque de la obra de Mauricio Pichardo, y su público tuvo que esperar afuera del teatro, bajo las desafiantes inclemencias del tiempo.

Explicó a los asistentes que no funcionaban unos dimmers que se trata de un equipo que se utiliza para la correcta iluminación de estas puestas en escena.

"Una disculpa, tuvimos muchos problemas para poder llegar a esta función, gracias a los maravillosos técnicos del Teatro de la Paz, estamos un poco tristes de que este teatro que es el más hermoso de México tenga tantos problemas de vestido y lo digo con profundo respeto porque amo este lugar, pero hay unos aparatos que se llaman dimmers que es donde se conecta el equipo de iluminación pero desgraciadamente con el paso del tiempo se van descomponiendo y cuándo se descomponen hay que arreglarlos, porque si no se arreglan se descomponen otros, total que de 280 solo funcionan 12 y para hacer este montaje que ustedes acaban de ver se necesitan 190", explicó el histrión También conocido por su montaje de La Dama de Negro.

Fue gracias a las peripecias del equipo de técnicos del Teatro de la Paz y de los suyos traídos desde la Ciudad de México, que pudo sortear esta vicisitud, sin embargo la contó a sus seguidores que le brindaron aplausos de pie cuando terminó su interpretación del psiquiatra que busca curar la Esquizofrenia, inglés Emile Tuck.

"No sé cómo hicieron los técnicos de aquí para lograr que esta función se diera, ustedes no tienen la culpa, pero nosotros tampoco, no sé quién tenga la culpa, pero ojalá que este actor pueda conmover a las autoridades y arreglen a este teatro. Les ofrezco una disculpa por su tiempo y le quiero dedicar esta función al equipo técnico".

El Teatro de la Paz de la ciudad de San Luis Potosí, es uno de los cuatro teatros principales del país. Es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), para su preservación y el pasado 4 de noviembre cumplió 128 años de apertura.

Rafael Perrín ha dirigido más de 30 obras teatrales y es conocido como el Maestro del Terror por su destacado trabajo en las artes escénicas.

