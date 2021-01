Consternación por la muerte de Miguel Alvarado, mejor conocido como Dr. Barbahán

Consternados están los integrantes del gremio de artistas visuales y plásticos, poetas, escritores, cuentistas, docentes universitarios, doctores, expertos en Ciencias y Artes, y Defensores de Derechos Humanos, por la pérdida irreparable del Dr. Miguel Ángel Alvarado, por quien visten de luto su corazón, al perder A un gran Físico, Maestro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Poeta, Escritor, Cuentista, Doctor en Ciencias, a quien consideran un gran ser humano y un gran amigo, sencillo, carismático, con un sentido del humor que los hacía compartir con él gratos momentos a quien conviviera con él.

El fallecimiento del Dr. Miguel Ángel Alvarado, mejor conocido como Dr. Barbahán, ha dejado un profundo vacío y dolor entre sus amigos que se reunían para aprender con él de los diversos temas actuales, sobre todo de temas científicos y cuentos que él mismo escribía y contaba con mucha gracia y ocurrencia.

Estas líneas las escribió el mismo Dr. Barbahán ya estando infectado de Covid-19:

"Bueno, creo que llego el momento de la despedida, viví contento, me voy contento, nunca me interesó el dinero, solo el necesario, una vez que entras al Covid-19, ya sólo eres una hoja seca que arrastra el vendaval (Azuela, “Los de abajo”) no estén tristes porque ni yo estoy triste, estoy agradecido con la vida, gracias por todo a ustedes. Muchas Gracias!!”.

“Una petición, tengo dos páginas de cuentos, si les gusta algo, cópienlo!!, no lo posteen!, porque si se llega a perder la página quedará mi texto donde ustedes lo hayan guardado”.

“Una de las más dignificantes plumas atómicas de los últimos tiempos, ha dejado este plano terrenal, para continuar su camino y trascender. Un estilo sin igual nos deja de gran herencia en la Literatura contemporánea y sarcástica. Hasta siempre Dr. Barbahán”. Ve tranquilo y descansa en Paz, que aquí continúa tu legado de cuentos e historias. Has trascendido!!!!.

Leer más de El Sol de San Luis

Soledad Salones de fiesta en Soledad cerrarán hasta el 31 de enero

Local SLP regresará a semáforo rojo el próximo lunes, confirma JM Carreras