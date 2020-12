Conoce a el gran talento de Biaani López, artista plástica potosina

La artista potosina Biaani López López es Egresada de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí, 2015-2020, se especializa en pintura al óleo, también practica el dibujo, el grabado y la escultura en menor grado.

Aficionada a la fotografía, ha impartido talleres en la Escuela de artes Atelier, campamento de artes de verano para niños, así como en la Universidad de Ciencias y Artes de San Luis Potosí, en los talleres de pintura y cartonería.

Ha participado en las exposiciones colectivas:

Contemplarte. Plaza el Dorado. San Luis Potosí, S.L.P. México 2019

Arte 2018 exposición cultural. Universidad del Valle de México. San Luis Potosí, S.L.P. México 2018

Escuela Estatal de Artes plásticas. Fin de cursos. San Luis Potosí, S.L.P. México. 2017

Individual: Café Octavo arte; San Luis Potosí, S.L.P. México 2017.

‍Participó en la elaboración de los murales “Por la defensa de Xilitla “como resultado del taller de mural Casa Bauen y en la escuela 18 de Marzo, con alumnos de secundaria para sus prácticas profesionales.

Realizó una residencia en el laboratorio de gráfica expandida del Maestro Andrés Ordaz en la Escuela Modelo de Mineral de Pozos en Guanajuato y cursó durante un año el taller “Historia del arte”, impartido por la maestra Ángeles Ocaña, en el Instituto Potosino de Bellas Artes.

Cortesía | Biaani López, artista plástica potosina

Actualmente, se encuentra trabajando en obra pictórica para su propio proyecto de titulación. "Trabajo con pintura al óleo y este proyecto me ha dado la oportunidad de estudiar más de cerca y con más detalle los materiales, la composición y el color. Este último es un elemento con el que busco enriquecer y diversificar mi obra para extender su contenido y significado".

Cortesía | Biaani López, artista plástica potosina

"También he experimentado con el uso de la pintura en otras superficies como vidrio, pintando sobre botellas, esto me ha resultado, además de gratificante por los resultados que he obtenido, muy divertido.

Cortesía | Biaani López, artista plástica potosina

Me dedico también a hacer pinturas al óleo por pedido y busco seguir aprendiendo, recientemente tomé un taller de collage en línea impartido por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que me ayudó a destapar mi creatividad y a encontrarme con nuevos personajes y elementos que no me hubiera sido posible crear antes.

Cortesía | Biaani López, artista plástica potosina

Estoy agradecida por el apoyo de compañeros que me han ayudado cuando me atoro en alguna composición; ellos me han orientado ayudándome a ver esto o aquello que me impedía avanzar" comentó la artista plástica. Además agregó que busca también participar en convocatorias que despiertan su interés o con las que se siente identificada. Redes Sociales: IG biaanlop2 y Facebook Biaani López

¡Enhorabuena para una estupenda artista que sigan los proyectos y éxitos!