Conferencias sobre liderazgo positivo en el Tecmilenio

La Dirección de Carrera Ejecutivas y Posgrados de Universidad Tecmilenio Campus San Luis Potosí llevó a cabo las Conferencias sobre liderazgo positivo: Tecmitalks: Positive Coaching 2023.

Este evento presencial fue dirigido a estudiantes, profesores y colaboradores de Universidad Tecmilenio, Exatecmis así como público interesado.

El objetivo de este evento se centró en compartir perspectivas de las nuevas tendencias de liderazgo positivo y promover la vivencia de la Comunidad Tecmilenio e invitados externos en campus a través de las relaciones sociales y networking. El programa incluyó dos conferencias “Cinco lenguajes del aprecio en el trabajo” a cargo del Maestro Gabriel Gálvez y “El poder de las palabras” impartida por el Mtro. Alejandro Coronado. Y para cerrar los asistentes disfrutaron un refrigerio networking.

Al finalizar el Maestro Alejandro Coronado nos compartió algunas ideas sobre lo expuesto durante su conferencia: “Una de las grandes cualidades del ser humano es poder comunicarse, y las palabras son el medio más fuerte y poderoso para hacer llegar un mensaje que, en consecuencia y bien procesado puede ser de un alto impacto para quien lo recibe. Las palabras contienen un poder enorme al tiempo que se escuchan, ya que siembran estados de crecimiento humano, intelectual y sobre todo emocional. Tenemos una gran responsabilidad para pensar antes de hablar, para trabajar un mensaje coherente, dinámico y con la ferviente convicción de hacer crecer a la gente que nos rodea. El poder es tuyo, sé un agente de cambio para otros y vive la experiencia de ver el fruto de tus palabras.”

Semblanza Mtro. Alejandro Coronado

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación (UNID SLP) con Maestría en Administración de Negocios y Recursos Humanos (Universidad Tecmilenio SLP). Profesional con más de 10 años de experiencia como consultor en recursos humanos, empleabilidad y desarrollo de personal en la industria privada, facilitando conferencias, talleres, cursos, capacitaciones y asesoría en el sector empresarial y educativo. Cuenta con una experiencia en educación de 14 años como docente de grupo en nivel medio superior y superior en San Luis Potosí. Además de poseer una sólida preparación en temas de positividad en la Universidad Tecmilenio, certificado en Fundamentos de la Piscología Positiva, Organizaciones Positivas y Mindfulness. Actualmente es HRS Operation Specialist en Resideo donde colabora en el seguimiento al proceso de onboarding a nuevos empleados en la compañía. Emprendedor, creativo, dedicado y congruente. Su propósito de vida es co-crear ecosistemas de formación humana y profesional a través de una educación que trascienda, que impulse un cambio desde dentro para que las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas y aporten mejoras a nuestra sociedad.

Semblanza Maestro Gabriel Gálvez

Ing. Seguridad Computacional, Lic. en Teología con Consejería Familiar, Maestría en Dirección de Negocios Maestría en Psicología, Maestría en Educación, Maestría en Gestión de TI, Maestría en Liderazgo Positivo y Doctorado en Innovación Educativa. Su propósito de vida es: “Trascender en la vida de niños, jóvenes y adultos a través de la educación para la construcción de una sociedad mejor, por medio de mi servicio y experiencia, creyendo que el éxito se fundamenta en la gratitud, el aprendizaje permanente así como el trabajo en equipo”. Certificado por parte de Universidad Tecmilenio en Psicología Positiva y Organizaciones Positivas, así como por Laurete International Universities en Educación Superior, Educación del Adulto Trabajador, y Educación Online, Híbrida y Blended.

Actualmente se desempeña como Decano de Admisiones para The Fountain Ministries, Inc. con sede central en Rancho Cucamonga, California. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente a nivel superior en modalidad presencial y online, me he desempeñado como Director Académico y Gerente de Auditoría Académica en la Universidad Tecnológica de México, así como Director de Posgrados y Programas Ejecutivos en la Universidad Tecmilenio Campus San Luis Potosí. Adicionalmente, trabajó en la industria de las tecnologías de la información como ingeniero de soporte a servidores a distancia en reconocida empresa.