Concluyó el XIII Encuentro Nacional de Teatro en SLP

San Luis Potosí fue la sede del XIII edición del Encuentro Nacional de Teatro, que tuvo como sede el Teatro de La Paz y las Instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes, donde se contó con más de 20 puestas en escena, en la que participaron más de 500 actores y actrices, que a lo largo de tres días mostraron su talento ante cientos de personas que se dieron cita a cada una de las funciones.

Los resultados del encuentro en la categoría Semiprofesional fueron: tercer lugar se otorgó al grupo representativo del estado anfitrión por su interpretación de Muertos sin sepultura de Jean-Paul Sartre. El segundo lugar se lo llevó la obra “Mariana Pineda” de Federico García Lorca, presentada por el Instituto Macuil Xóchitl, y el primer lugar fue compartido por “Ifigenia en Táuride” de Goethe, representada por el Estado de México, y “Los invasores” de Egon Wolff, a cargo de la compañía de Puebla.

Cortesía / Movimiento Antorchista

Por su parte, en la categoría Amateur, que tuvo lugar en el IPBA, en el tercer lugar hubo un empate entre las obras “La gaviota” de Antón Chéjov y “El inspector” de Nikolái Gógol, esta última presentada por la Casa del Estudiante "Calmécac". El segundo lugar lo obtuvieron “Fedra” de Jean Racine, representada por el Estado de México, y “El pescado indigesto” de Manuel Galich, a cargo del grupo de Puebla. Finalmente, el primer lugar fue para “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, presentada por el Centro Universitario "Tlacaélel" y una mención especial para “Aquí no paga nadie”, de Darío Fo, presentada por obreros y colonos de la Ciudad de México.

Aguirre Enríquez, presidente del jurado en la categoría Amateur, destacó que el arte de Antorcha no es un adorno, sino que forma parte de una actividad más grande en la que no sólo se busca la transformación y mejora de condiciones materiales, sino que el vivir mejor también incluye la transformación espiritual de los pueblos, y que el teatro es un eje importante, ya que, aunque los dramaturgos y las obras no transforman la realidad, vemos denunciados los horrores e injusticias de nuestra realidad. “Vimos obras donde se ve la insatisfacción de los pueblos, los problemas reales a los que se enfrentan y cómo los dramaturgos tratan de develar este conflicto, problemas que no se resuelven solos y tiene que resolver el pueblo”, dijo.

Concluyó invitando a los asistentes a llevar esos mensajes más allá de los escenarios, a colonias y pueblos distantes a los cuales se les ha olvidado que también tienen necesidad y derecho de un verdadero teatro. “Esto es oro molido para que la gente se cuestione, para que se estremezca. Ahora hay que llevárselo al pueblo, a que más gente vea las obras, y de esa convicción aprenda y concientice que toda esa riqueza que se produce a costa de él, es suya por derecho”.

Cortesía / Movimiento Antorchista

El evento contó también con la exhibición de más de 50 obras plásticas conformadas por pinturas de acrílico, oleo y técnica mixta realizadas por artistas de todos los estados de la república con motivo del 50 aniversario del antorchismo y la puesta en escena Bodas de sangre de Federico García Lorca, interpretada por los Grupos Nacionales del Movimiento Antorchista, que contó con bailes y música en vivo para el deleite de miles de asistentes.