Concluye ciclo de Homenaje a Bowie en el MAC

A través del Museo de Arte Contemporáneo llevó a cabo dos días de proyecciones en Homenaje a David Bowie los días miércoles 8 y viernes 10 de enero, siendo estas sus dos primeros eventos del año.

La entrada fue libre para ambos días, mismos en los que el público asistente pudo disfrutar la proyección del documental The man who change the world, filme que muestra una mirada a la vida y carrera del cantante inglés; asimismo, se proyectó este viernes Starman 1, concierto del cantante grabado en el año 2003. Ambos eventos estuvieron a su máxima capacidad en cuanto a asistencia.

La temática de este par de eventos surgió a partir de las esculturas hiperrealistas Bowie I, II y III del artista Rubén Orozco Loza, que forman parte de Identidades, actual exposición del Museo que estará vigente hasta el 1 de marzo de 2020.

La particularidad de las fechas de realización de estas proyecciones, es que el 8 de enero se conmemoró el nacimiento de David Bowie, y el 10 de enero su fallecimiento. David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie, fue un músico y compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Se caracterizó por su genial legado musical, su estilo extravagante y su personalidad polifacética. Nació el 8 de enero de 1947 y murió el 10 de enero de 2016.

