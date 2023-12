Concierto navideño “El cascanueces”

Las familias potosinas y visitantes podrán disfrutar del “Concierto Navideño alrededor del Cascanueces” que se presentará en el Teatro de “La Paz”, este martes 19 de diciembre a las 20:00 horas, con entrada libre.

El titular de Secult, Mario García Valdez, dijo que como parte de las actividades del festival navideño 2023 que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este espectáculo estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y bajo la dirección del maestro José Miramontes Zapata, una de las mejores agrupaciones en su tipo del país.

Detalló que, el programa se presentará una pieza de Georgi Sviridov, “Pastoral” de la Tormenta Invernal; así como “El Cascanueces” Peter Ilich Tchaikovsky, con una Obertura, la Marcha No. 2, Escena No. 8, Vals de los Copos de Nieve, Escena No. 10, Divertimento, El Chocolate, El Café, Trepak, Los Merlitones, Vals de las flores, Danza de la Fée- Dragée y Pax de Deux.

San Luis Potosí ya despegó hacia la promoción de la cultura y las diferentes expresiones artísticas, con el amplio programa preparado para esta temporada.

El relato cuenta la historia de un niño enfermo que durante un sueño es conducido por un cascanueces de tamaño natural a través de un mundo paradisíaco poblado por juguetes. Al despertar, en la mañana de Navidad, el niño encuentra a todos los juguetes que conociera “en persona” la noche anterior, a los pies del árbol. Desde ese momento recupera la salud.