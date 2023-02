Concierto “Acordes de amor” en el Museo Federico Silva

Se invita el público en general a disfrutar del concierto de guitarra interactivo “Acordes de amor” que se llevará a cabo este sábado 25 de febrero a las 17:00 horas en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, con música y charla a cargo de Marco Antonio Correa Salinas. Entrada libre.

“Acordes de amor. Música y charla”, será interpretado por el maestro Marco Antonio Correa Salinas quien desde sus seis años tuvo un acercamiento al estudio de la guitarra y que ha pasado desde la guitarra Clásica, Armonía Tradicional, Cromática y Moderna, Contrapunto, Armonía del S.XX, Dirección Orquestal, Dirección Coral, Técnica Avanzada de la Guitarra, Métodos y Recursos Pedagógicos para el Maestro de Música, Instrumentación de Cámara y Orquestal, Entrenamiento Auditivo, Apreciación Musical entre otras ramas de la música, siempre bajo la tutela de grandes músicos tanto locales como de fama internacional como son los potosinos Abraham Hernández Ortíz y Jorge Martínez Zapada, el aguascalentense Alfonso Moreno Luce, el poblano Martín Báez Lozano, y el argentino Néstor Andrenachi entre otros.

En el trabajo profesional ha laborado dirigiendo Coros Religiosos y Populares, Ensambles Clásicos, Grupos Versátiles, Grupos Corales, Orquestas de Guitarras, Ensambles Mixtos, y por otro lado, ha trabajado como docente en escuelas de educación musical como: “Academia de Música Yamaha de SLP”, (2000-2010); “Escuela Estatal de Música de SLP”, (2007-2012); “Instituto Potosino de Bellas Artes”, (2005-A la fecha); y Fundador y director de la “Academia de Música Crescendo SLP” (2000- A la fecha).

En el concierto Acordes de amor se interpretarán canciones como You’re my Everything - Mort Dixon / Joe Joung / Harry Warren; La Chica de Ipanema – Antonio Carlos Jobim; Michelle – Lennon / McCartney; A time for Us (Tema de la Película “Romeo y Julieta”) – Nino Rota; Bésame Mucho – Consuelo Velázquez; El Despertar - Martha Roth / Rubén Fuentes, solo por mencionar algunas.