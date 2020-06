Con templanza en Nueva Normalidad, abren librerías en cinco estados

Librerías anuncian la apertura de sucursales en 5 entidades de la República Mexicana, donde encontrarán a la venta las recomendaciones de los libros recomendados de este mes.

A través del video “Dominó de Libros”, Porrúa envía el mensaje: Cuídate y cuida a tus seres queridos, aún tenemos muchas historias por escribir.

En el camino hacia la nueva Normalidad, seguiremos con la cartelera virtual y te presentamos los títulos de la primera quincena de junio.

Este mes, los lectores de México recibieron buenas noticias, pues con la entrada en vigor de la Nueva Normalidad —que inició en algunos estados del país a partir de este 1 de junio—, Librería Porrúa reabrió, con estrictas medidas de salubridad, algunas de sus sucursales en los estados de Guanajuato, Morelia, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco, éste último bajo el protocolo “Fase cero de Jalisco para la reactivación económica”.

Se inició la fase denominada Nueva Normalidad, en la que las autoridades federales buscan poner fin a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y, siguiendo los protocolos del Gobierno Federal, así como de autoridades estatales, Librería Porrúa cuenta con el respaldo sanitario para ofrecer sus servicios a los lectores de Guanajuato, Morelia, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco, donde podrán adquirir las obras recomendadas de este mes, las cuáles son las siguientes:

•“Van Gogh Alive the Experience”. Esta obra, coedita por Editorial Porrúa y el Círculo Editorial Azteca, presenta una muestra gráfica del Van Gogh Alive The Experience, que la promotora cultural Must Wanted Group trajo a la Ciudad de México a principios del 2020. Así que, si no pudieron acudir a esta exposición, ahora podrán tener esta bella edición para disfrutar las obras de arte de este este pintor holandés en la seguridad de sus hogares.

•“La familia Burrón. Tomo 1”. Del ingenioso maestro Gabriel Vargas, este clásico de la historieta mexicana retrata desde 1949 la lucha de clases, la crisis económica, la inseguridad; la búsqueda de justicia, la autodefensa y el abuso policial con sentido del humor. En este primer volumen, conoceremos a Regino Burrón, peluquero de profesión; Borola Tacuche de Burrón, su esposa; a sus hijos: Macuca Burrón Tacuche, Regino Burrón Tacuche, Foforito Cantarranas, adoptado por los Burrón, y al perro Wilson, mascota de la familia. Ellos harán de la supervivencia en la Ciudad de México, una aventura tan estrambótica como divertida.

•"En pleno vuelo. (Los pájaros de acero)”. En este libro, publicado por la colección Interés General de Editorial Porrúa, el capitán Francisco Esquivelzeta Aguilera, piloto del modelo Airbus-320, reúne crónicas, artículos y testimonios de algunos protagonistas de la historia aeronáutica mundial. De esta manera, el lector podrá conocer, desde la leyenda de Ícaro, hasta los prototipos para los vuelos civiles fuera de la atmósfera.

Cartelera cultural virtual

A pesar de que la Jornada Nacional de Sana Distancia está llegando a su fin, lo cierto es que no es para todos los estados de la República Mexicana y tampoco significa que a partir de este momento todas las personas podrán reanudar sus actividades.

Por esta razón, Grupo Porrúa preparado un video donde el mensaje es claro: “Cuídate y cuida a tus seres queridos, aún tenemos muchas historias por escribir. El recorrido no ha sido fácil, pero estamos seguros que, al final, nos volveremos a encontrar para continuar leyendo juntos. ¡Nos urge volver a verte!” Este video —dedicado a todos los lectores de México—, se puede ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pqlxi7XDiF4

Sin embargo, para los lectores que deben seguir confinados, Editorial Porrúa, así como editoriales mexicanas, españolas y argentinas, ofrecen la siguiente cartelera de charlas, presentaciones editoriales y tertulias de la Biblioteca Jurídica Porrúa:

Jueves, 4 de junio, 6 pm. Charla con Alejandra Diener sobre su libro “Mi hijo no tienes límites”. Este libro, de la colección Nomen Omen de Editorial Porrúa. En esta obra, la autora revisa por qué los límites no son exclusivos para los hijos, sino que son útiles para toda persona.

Viernes, 5 de junio, 7 pm, México; 9 pm, Argentina: Plática con Leonel Teti sobre los libros “Y vendrá la oscuridad”, “Los siete maridos de Evelyn Hugo” y “Todos somos villanos”.

Sábado, 6 de junio, 6 pm. Mario Guerra charlará sobre su libro “Del otro lado del miedo”, así como de sus otras obras publicadas por el sello Aguilar.

Domingo, 7 de junio, 12 pm. En el Día de la Libertad de Expresión, Noé Zavaleta, corresponsal de proceso en veracruz y Germán Canseco, fotoreportero de Ediciones Proceso reflexionarán sobre la obra “Los Buscadores”, que refleja la situación de nuestro país en la actualidad.

Lunes, 8 de junio, 6 pm. Samuel Sotomayor nos hablará sobre su libro “Mentalidad de tiburón”, obra de negocio empresarial donde ofrecerá 13 recomendaciones para emprender.

Martes, 9 de junio, 10 am. La maestra en meditación Gisela María Hengl nos platicará sobre su obra "¡Libérate! Sana a través de tus chakras".

Miércoles, 10 de junio, 6 pm. El director editorial de Universo de libros: Gerardo de la Cruz nos hablará sobre el libro “Gabinete de historias extraordinarias”, de los autores Lola Ancira y Miguel Lupián, donde escucharemos toda clase de relatos fantásticos para escapar un rato de la realidad y echar a volar la imaginación.

Jueves, 11 de junio, 6 pm. La primera Tea master mexicana, Olivia Medina, agasajará a los seguidores del Facebook Live con recetas para preparar un buen té, como lo señala en su libro “Fascinante mundo del té”, de Editorial Porrúa.

Viernes, 12 de junio, 6 pm. El escritor Ignacio Casas platicará sobre su libro “La esclava de Juana Inés”.

Domingo, 14 de junio, 12 pm. A propósito del aniversario luctuoso del gran Jorge Luis Borges, el editor Romeo Tello nos platicará sobre su ficción y poesía.

Lunes, 15 de junio, 11 am, México; 6 pm, España: La autora Miriam Subirana hablará sobre su libro “El placer de cuidarnos”, para tomar en cuenta sus consejos durante esta cuarentena extendida.

Martes, 16 de junio, 6 pm. El promotor cultural, redactor de discursos de muchos protagonistas de la vida pública mexicana, Juan Antonio Lugo, hablará sobre su libro “Manual para talleres literarios”, a partir de su experiencia con dos grandes maestros de la literatura mexicana del siglo XX, Juan García Ponce y Alejandro Rossi.

Miércoles, 17 de junio, 6 pm. El escritor Andrés de Luna nos platicará sobre su libro “En un día claro se va la noche”, donde retrata territorios emocionales y espacios geográficos en los que Eros y Psique se unen.

Jueves, 18 de junio, 6 pm. Ness Zertú, instructora en transformación y energía holística, presentará su novedad editorial “Piensa y hazlo realidad”, obra publicada por el sello Nomen Omen de Editorial Porrúa. En este libro, explora cómo superar el miedo para que el lector pueda emprender con éxito todos los proyectos que desee.

Sábado, 20 de junio, 11 am, México; 6 pm España: El conferencista español Ricardo Eiriz, hablará sobre su compendio obras que enseñan cómo lograr una transformación interior permanente y alcanzar la felicidad y el éxito.

