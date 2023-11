Con gran éxito se llevó a cabo la Exposición de Palomas de Ornato, en la que Unidad Deportiva del IMSS, ubicada en República de Paraguay # 148, de la colonia Satélite. La organizadora y expositora de las aves, Sra. Silvia Velázquez Martínez quiso rendirle homenaje así al personaje emblemático “El Señor de las Palomas”.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

En entrevista con “El Sol de San Luis”, la señora Silvia Velázquez Martínez indicó: “Yo fui invitada para exhibir una exposición de palomas en San Luis Potosí, y yo con mucho gusto acepté, y cuando yo preparo una exposición, me gusta hacerla en homenaje a alguien que realmente lo merezca, en este caso yo pensé en José Moreno Díaz, mejor conocido como “El Señor de las Palomas”, un emblemático personaje que formó parte del paisaje del centro histórico de la ciudad durante la década de los ochentas y que daba de comer a las palomitas todos los días, dos veces cada día; era su costumbre que al regresar de trabajar de minero, sin faltar un solo día las alimentaba, e incluso se le ponían en la cabeza, en los hombros, en sus brazos o manos, porque las palomas lo reconocían y de esa forma le agradecían su gran gesto de bondad”.

“Logré encontrar a la hija de “El Señor de las Palomas”, que fue un triunfo porque no sabía ni dónde localizarla ni buscarla, porque yo no soy de San Luis Potosí, pero “preguntando llegué a Roma”, fue el Maestro Daniel García Álvarez de La Llera, Director de Cultura Municipal, quien me prestó la figura de papel maché de este personaje entrañable que todo mundo apreció por su espíritu de gran bondad, caridad y nobleza con toda personas y sobre todo con sus palomitas, quienes nunca dejaba sin comer, pues decía que el alimentarlas lo hacía mejor ser humano, pues los animales son creación de Dios”.

“Muchas personas piensan que la palomas son una plaga, o que traen muchas enfermedades, pero eso es un mentira, si los animales están muy bien cuidados no contagian de ninguna enfermedad, claro está que con los cuidados necesarios de acuerdo a su especie, raza, etc. También se dice que echan a perder los monumentos arquitectónicos, pero no, se dañan más que nada por tanta contaminación, por la lluvia, por los oxídos, eso ya está comprobado que no afectan absolutamente nada”.

Así lo dijo la creadora y amante de las palomas Silvia Velázquez Martínez, quien agradeció la actitud de nobleza de que el señor alimentara a estos animalitos, que merecen vivir, y si él no les hubiera dado el alimento, se hubieran muerto de hambre, así, él se compadeció de esas palomas y les daba el alimento con mucho cariño, sin duda un gran gesto hacia la creación de Dios.

“No es justo que se mate a las palomas poniendo redes y púas en los monumentos históricos, porque no merecen morir así y son símbolo de paz, de esa paz que tanto anhelamos y necesitamos todos”.

Indicó que cada raza debe cuidarse de acuerdo a su especie y tipo, las de la calle comen tortilla y pan, o cualquier grano, pero las de ornato llevan una alimentación balanceada y muy específica. Las de pico grande puede comer granos más grandes, pero las de pico chiquito comen granos pequeños.

Mi padre fue palomero toda la vida y cuando fallece, las palomitas se acercaron a la tumba de mi Papá todos los días, lo que nos refleja que son fieles y agradecidas y lo extrañaban mucho, lo seguían hasta el panteón español de la ciudad de México durante 7 años, por eso mi Papá se hizo leyenda, porque a pesar de que yo las echaba a volar para que no me ensuciaran la alfombra, ellas se quedaban en la capilla, es algo muy impresionante.