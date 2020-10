¿Cómo podemos incluir a los pequeños en la celebración del Día de Muertos?

El Día de Muertos une en su celebración a toda la población y regiones en México. Es completamente típica del país, y diferente a cualquier otro festejo para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos en el mundo.

Una de nuestras cosas preferidas sobre el Día de Muertos es que, al contrario que fiestas como Halloween, que se centra en personajes de miedo; o el Día de todos los Santos en otros lugares, esta celebración es alegre y colorida. Con el Día de Muertos, celebramos la unión de la vida y la muerte y, además, lo hacemos en familia.

Origen del Día de Muertos

El Día de Muertos es muy importante no sólo para la población mexicana, sino también para el resto del mundo, ya que la propia UNESCO lo incluyó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Pero, ¿cuál es su significado y por qué lo conmemoramos? Vamos a repasar el origen del Día de Muertos. Esta celebración se realiza para recibir a las almas que han abandonado el mundo mortal hacia la muerte, pero que regresan para celebrar con los aún vivos y, por lo tanto, vuelven aquí de forma temporal. Toda la familia se sienta junta a la mesa a degustar los alimentos preparados para ellos.

Las comunidades indígenas mexicanas, ya en tiempos prehispánicos, lo celebraban de manera especial. Para ellos, la muerte no era un motivo para llorar o ponerse triste, sino que le rendían culto y alabanza. Pero, ¿Qué ocurrió cuando los españoles llegaron al país? Trataron de imponer sus ritos católicos a las comunidades originarias pero, finalmente, las dos costumbres se unieron, dando lugar a lo que hoy llamamos “Día de Muertos”.

Tradiciones de la celebración: La ofrenda y el Altar del Día de Muertos

¿Sabes cuándo se celebra el Día de Muertos? Si tu familia sigue las tradiciones indígenas, probablemente lo festejaréis de manera más prolongada: entre finales de octubre y principios de noviembre. Existen, además, días específicos en los que se rinde culto a distintas categorías de difuntos.

Los dulces tradicionales nunca deben faltar en tu altar / Juanita Olivo

El 2 de Noviembre es para los adultos, y se llama “Fieles Difuntos”. Se destina en algunos lugares mexicanos a los que murieron de forma inesperada o trágica o en un accidente. Además, el Día de Muertos tiene sus propias tradiciones, que encantan a mayores y chiquitos. Vamos a recordarlas:

Ofrenda del Día de Muertos

La ofrenda es la tradición más representativa. Se obsequia a los difuntos con sus platillos y bebidas predilectas, para que el largo y cansado viaje hacia la muerte sea más sencillo para ellos.

El altar de muertos como pilar de la celebración. Normalmente, los regalos y las ofrendas se realizan en un Altar en el que los elementos que tienen presencia están relacionados con la naturaleza: frutas de la tierra (mandarinas, calabazas…); viento (a través del incienso, que se esparce por el aire y crea caminos para los difuntos), agua fresca para calmar su sed; y fuego (a través de velas marcando los puntos cardinales). También se incluyen en los altares las flores de Cempachúsil, muy típicas de estas fechas. Los objetos y recuerdos del difunto, como las fotografías, son esenciales, ya que le harán sentir como si estuviese de vuelta en casa.

Por último, las calaveritas de azúcar y chocolate se preparan mucho en el Día de Muertos y hacen las delicias de los más pequeños de la casa.

La importancia de la familia en el Día de Muertos

La unión de la familia es muy importante en México, y ésta es una de las fechas en las que más se celebra: se recuerda a los que ya no están, pero no de una forma triste. No se llora a los muertos, sino que se festeja la vida recordándoles: hay que celebrarla al máximo cada día para no perdernos nada de lo que nos brinda.

Además, no podemos pasar por alto que esta es la tradición más importante para los mexicanos: una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) demostró que este festejo lo celebran más del 76% de ellos.

¿La tradición que más gusta? La ofrenda del Día de Muertos, por supuesto. De hecho, más del 70% de la población quiere que se les monte un altar con ofrendas cuando llegue el debido momento.

Tips para involucrar a los niños en el Día de Muertos

Explicar a los más pequeños de la casa en qué consiste el Día de Muertos e involucrarles en las actividades y tradiciones que supone no es tarea fácil.

¿Cómo podemos, además, mostrarles que la muerte puede ser un motivo de celebración en lugar de llanto?

Archivo OEM | El Sol de San Luis

Podemos explicarles que se trata de una celebración en familia que todos pasaremos juntos, en la que queremos construir un hogar tanto para los vivos como los difuntos.

Ofrecer flores a los que ya no están y sentarnos a la mesa a degustar los manjares preparados para ellos son actividades que suelen gustar mucho a los chiquitines. Podemos decirles que esto se hará también en nuestro honor cuando llegue el momento.

Comprender el significado de la muerte no es fácil para los niños. ¿Cómo explicárselo? Podemos mostrarles fotografías y objetos que colocamos en el altar de muertos que preparemos para nuestros difuntos, como sus bisabuelos o tatarabuelos, y preguntarles por las memorias más bonitas que recuerdan con ellos.

Hablarles de los elementos tradicionales o platillos favoritos de los fallecidos que se colocan en el altar puede ser también una buena idea. Los chiquitos aprenderán por qué se colocan (ayudar a los muertos a conseguir el descanso eterno).

El colorido, las flores o la comida, como las calaveritas de azúcar o el pan de muerto, pueden ayudar a convertir la conmemoración en algo muy atractivo para los niños.

En las escuelas, tradicionalmente se construyen altares para personajes famosos ya fallecidos.

Podemos preguntarles para quién han sido estos altares en esta ocasión, sobre qué han hablado con sus profesores y profesoras o si se han maquillado de catrinas, catrines, esqueletos o calaveritas.

Visionar juntos alguna película infantil que trate el tema, como “Coco”, les ayudará a sentirse más identificados con los personajes y así comprender mejor por qué conmemoramos el Día de Muertos.

En definitiva, involucrar a los pequeñines en el Día de Muertos es de gran importancia para que, además, comprendan el valor tradicional tienen esta y la familia, privilegiando el recuerdo sobre el olvido y la alegría sobre la tristeza.

Desde éste humilde espacio, queremos promover también esta unión y las actividades que promueven que se estrechen lazos entre todos los miembros de la familia.

Y en tu familia, ¿Celebran el Día de Muertos? ¿Lo has explicado a tus niños de una forma especial? ¿Cómo lo festejabas cuando eras chiquito o chiquita?

Te puede interesar esta nota: Colgados, se quedarán disfraces para la fiesta; caen ventas del 60 al 80%





















¿Cómo será el Día de Muertos durante la pandemia? Conoce más en este podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer