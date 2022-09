Horacio Alcalá Lleva al cine la realidad de la comunidad muxe

Marta (Andrea Guasch) tiene la misión de crear nuevos diseños para una colección de ropa española, su jefa le sugiere “inspirarse” en los modelos de los vestidos que portan las mujeres del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La joven decide visitar Juchitán, una de las ciudades de ese estado con el fin de encontrar un estilo que pudiera fusionarse con el modelo mexicano; ahí conoce a una comunidad de muxes, grupo de personas consideras como el tercer género en el sur del país, lideradas por Delirio (Noé Hernández) y Amaranta (Cuauhtli Jiménez).

Con el paso del tiempo, Amaranta y Marta entablan una amistad tan fuerte que se acompañan en su dolor, sus tragedias y se convierten en un soporte la una para la otra.

Marta descubre en la comunidad muxe que su vida ha sido muy diferente a cómo ella hubiera querido y que los valores son los más importantes dentro de la formación de un ser humano.

Es así como se desarrolla la cinta Finlandia, una coproducción España-México, dirigida por Horacio Alcalá y que estrenará en circuito de la UNAM a partir del 7 de septiembre; una semana después estará disponible en la Cineteca Nacional y, posiblemente, en cines comerciales, próximamente.

“Está muy claro que la resistencia es un mensaje principal de la película, pero hay uno que quizá no se nota tanto o no lo podemos ver porque hay un trasfondo que se muestra muy ligero, pero es la conexión que podemos tener con la naturaleza, obviamente las muxes no crean terremotos como se puede ver en la cinta, pero el mensaje es de hablar con las rocas, conectar con la naturaleza y la respuesta de la madre naturaleza hacía con nosotros”, afirmó Alcalá en entrevista.

De acuerdo con el director, el filme ofrece una visión diferente al concepto que se tenía de muxe, uno más realista, con poder y menos romántico.

“Vi muchos documentales sobre las muxes y en todos estaba el tema muy romantizado, las ponían en un pedestal, como súper aceptados en su comunidad y cuando llegamos a Juchitán (para hacer el proyecto), ahí nos dimos cuenta que no era verdad, ellas viven en un mundo paralelo, una doble realidad, son aceptadas, pero al mismo tiempo rechazadas, pueden tener un amorío, pero no una pareja estable porque no se les permite, se ven todos esos momentos agrios y dulces de su vida.

“Sabemos que cada año hay muxes muertas que no debería de ser y ellas siguen contra eso, se están metiendo en la política, me gusta que esta imagen de las muxes ayude a dar una imagen diferente al colectivo LGBT+”, expresó el director.

El filme se tituló así debido a que, hace cuatro años Alcalá se encontraba trabajando en Finlandia, así que quiso resaltar esos paisajes mezclándolos con las tradiciones mexicanas, de donde es originario.

Finlandia cuenta con las actuaciones de Ángeles Cruz, Erick Israel Consuelo, Leonardo Alonso, Silvia Matos, Graciela Orozco, entre otros.

En 2021, la película recibió el Premio del Público a la Mejor película en el OUTshine Film Festival; se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y este año fue reconocido Alcalá en el Seattle International Film Festival.

A pesar de que está a punto de estrenarse, el director ya trabaja en su siguiente proyecto, ahora una falsa biopic de la actriz Sara Montiel, llevará por título Sobre las Olas.

“Estamos ahora en contacto con la familia de la actriz por el tema de los derechos, pero no nos centramos tanto en cosas reales de su biografía porque las cosas que vamos a presentar van a ser en formato comedia”, adelantó.

Ésta estará lista para el próximo año.