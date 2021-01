Documental de Nanfu Wang muestra origen de Covid-19 

El 1 de enero del 2020, mientras los habitantes de Wuhan celebraban el Año Nuevo, el doctor Liu buscaba a las tres de la madrugada un hospital donde lo atendieran por malestares respiratorios. Días antes, este médico y dueño de una clínica privada en esa ciudad china, había atendido a varios pacientes con los mismos síntomas: fiebre, tos y dolor de pecho.

Por la tarde del inicio de año, los noticieros del país asiático informaban que ocho personas habían sido detenidas por esparcir rumores en redes sociales sobre una neumonía desconocida. Eran los inicios de la pandemia por Covid-19 que ha causado la muerte de 2.2 millones de personas en el mundo.

Así inicia In the same breath, documental de Nanfu Wang que tuvo su estreno en el Festival de Sundance. Un largometraje centrado en el origen de la enfermedad en Wuhan y que expone las historias de la población que a través de las redes sociales difundió las consecuencias del virus a pesar del silencio del gobierno.

El documental reúne testimonios de quienes han perdido seres queridos por el coronavirus; médicos y enfermeras que narran su experiencia y los traumas que se viven dentro de un hospital, así como la propaganda que usó el Partido Comunista para no causar alboroto entre la población.

Realizado en menos de un año, In the same breath se filmó en su totalidad de manera remota. Nanfu Wang se encontraba confinada en Estados Unidos durante el desarrollo de la pandemia, por lo que para registrar lo que ocurría en China encontró a 10 camarógrafos que filmaron de manera anónima, pues las autoridades de ese país prohibieron cualquier tipo de registro fotográfico o de video.

"Muchos de los colaboradores, camarógrafos o investigadores que participaron hicieron todo el trabajo por sí mismos: filmaron, editaron y produjeron. Todos lo hicieron de manera individual. Y fue muy eficiente porque todos son muy talentosos y lograron que esto fuera posible", contó la directora en una sesión de preguntas y respuestas después del estreno en el encuentro que se realiza de manera virtual debido a la pandemia.

La génesis de este documental se dio precisamente en Sundance, pues Nanfu Wang fue jurado en enero en la edición 2020 del festival, justo cuando la enfermedad tomaba fuerza en China.

"El primer día que mencioné la idea de hacer algo fue el 21 de enero y luego todo estalló. Todo ciudadano chino estará de acuerdo conmigo en que los primeros días de confinamiento leíamos información todo el tiempo. Y dado que no podía volver a China tuve la idea de hacer una película basada en las historias que salían en redes sociales y que me parecían emocionales, pero luego se volvió un documental", narró.

Gran parte de la producción que trabajó en este documental aparece en los créditos como "Anónimo", debido a la regulación de información que existe en China. El documental incluso exhibe la desaparición de algunos periodistas y activistas que han seguido las historias sobre el coronavirus y han cuestionado el desempeño del gobierno chino.

"Siempre existe un riesgo y preocupación. Creo que todos los que están frente o detrás de la cámara, el equipo de producción y nuestros investigadores están tomando cierto riesgo al contar estas historias y están dispuestos a enfrentarlo".

In the same breath fue adquirido por HBO para su distribución en Estados Unidos y su fecha de estreno tentativo será a principios del verano del 2021.