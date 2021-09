Director del Festival de San Sebastián amenaza con renunciar por premio a Depp

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, no está dispuesto a autocensurarse para evitar polémicas. De la surgida por la concesión del Premio Donostia a Johnny Depp expresó "ya dije todo lo que tenía que decir" y no quiere que se convierta en el "eje" del certamen.



"Tengo ya una edad y si tengo que censurarme, me iré. Sólo faltaría que no pueda trabajar y expresarme como pienso que debo hacerlo", afirma en una entrevista con EFE, en la que pide "sensatez" para abordar el debate de la igualdad de la mujer en la industria cinematográfica.

Depp ha sido galardonado con el premio que reconoce toda una trayectoria en el festival de San Sebastián (norte de España), que es uno de los certámenes cinematograficos más reconocidos en el mundo, un premio que ha recibido críticas porque el actor fue acusado por su exmujer Amber Heard de agredirla.



Reitera que el actor estadounidense no está acusado judicialmente ni condenado por maltrato y defiende la presunción de inocencia, aunque considera "que lo de Johnny Depp no deja de ser una anécdota" y que "hay que convertir los conflictos en oportunidades".



"Hay que conseguir que la mujer se vaya incorporando con normalidad a la industria porque es cierto que no lo está. Pero dejémonos de tonterías, que hasta el último mono cree que tiene derecho a decir lo que debe hacer un festival o una productora", recalca Rebordinos, que quiere "sacar" el debate de las redes sociales.



Las cuestiones de igualdad serán tratadas en una jornada interna que ha organizado el Zinemaldia junto a la asociación de mujeres profesionales del sector audiovisual y las artes escénicas (H)emen a raíz de esta controversia, si bien estaba prevista con anterioridad una mesa redonda sobre la supresión del género en el premio a la mejor interpretación, que será único en vez de uno para actores y otro para actrices.