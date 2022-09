Crearán archivo fílmico de los Altos de Jalisco

SAN SEBASTIÁN. Con la intención de hacer un archivo documental de la región de los Altos de Jalisco, de donde es originario, el cineasta mexicano Juan Pablo González, presentó en el marco de la edición 70 del Festival de Cine de San Sebastián su película Dos estaciones, que compite en la sección Horizontes Latinos.

Para el director, este filme significa volver a Atotonilco el Alto, Jalisco, su lugar de origen y en el que ha filmado en varias ocasiones. “Mi próxima película va a ser ahí también, me gusta retratar lo que me gusta y me gusta que este pequeño mundo se vuelva como un universo entero, que pueda verse desde muchos ángulos y muchas perspectivas”, dijo.

Aseguró que, “todavía hay un montón de cosas para contar ahí y ojalá que al final de mi carrera, eso pueda ser una especie de archivo de una región porque México, es un país esencialmente centralista, y todo el cine se hace en Ciudad de México, a mí me interesa hacer un cine que se salga de ahí y hay mucha gente que lo está haciendo”.

En este, el primer largometraje de ficción del director mexicano, María García, heredera de una fábrica de Tequila en Jalisco, intenta mantener su negocio a flote en un mercado dominado por corporaciones extranjeras y se ve obligada a hacer todo lo que está en sus manos para salvar la principal fuente de riqueza y de orgullo de su comunidad.

Para el director, “ha sido una sorpresa muy bonita estar aquí, la proyección estuvo llena, creo que nunca habíamos tenido una acto así con la película, una sala grande, llena de gente, a la gente le gustó mucho la película y pudieron entrar Teresa Sánchez y Tatín Vera, parte esencial del filme, que nunca habían estado en una presentación y así supieron que a la gente le ha gustado, eso ha significado mucho para nosotros que pertenecemos a Horizontes Latinos”.

La película había seleccionada en WIP Latam 2021 y participó en la World Cinema Dramatic Cometition del Festival de Sundance, donde Teresa Sánchez obtuvo el Premio Especial.

Tras hacer diversos documentales y presentar ahora una ficción, González expuso que, “para mí el documental y la ficción tienen muchas similitudes, lo que pasó ahora con la ficción es que tuve la libertad de moldear mucho más al personaje principal, que tenía mucho interés de explorar pero que no lo quería hacer desde el documental, porque sentía que no iba a tener la libertad que pretendía expresar en esta película”.

Adelantó que su nuevo proyecto es una ficción con Teresa Sánchez y Rafaela Fuentes, actrices que participan en Dos estaciones y se trata de la experiencia de una persona que no es de Los Altos de Jalisco y describe su experiencia en esta región; “es como alguien que viene de fuera y vive la experiencia de este espacio, estaré escribiendo y filmando a la vez”.

Otro talento nacional

Por otra parte, ayer en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, el cineasta mexicano Alejandro Andrade recibió el primer premio de la primera edición del Premio Dama de Guión, Lola Salvador por el proyecto La dote, una historia basada en un caso real, sobre Rosa, una chica de 15 años que vive en Tlapa, Guerrero y que se centra en la búsqueda de la libertad individual, más allá de lo que la comunidad o lo que el mandato social exige.

Andrade expuso que es una forma de visibilizar la terrible realidad que miles de niñas y mujeres indígenas viven, aún hoy en día, en México, dentro de un sistema donde está permitido el matrimonio como transacción económica.

Para el cineasta, el premio, dotado con 30 mil euros, le permitirá avanzar en este proyecto cinematográfico.

“Es un empujón, un primer estímulo a un proyecto y esperamos que esto nos ayude a lograrlo pronto”, resaltó.