Ciclo de conferencias gratuitas en el Centro Cultural Palacio Municipal

El ciclo de conferencias “Nuevas tendencias en el arte contemporáneo" es gratuito y está organizado por la Dirección de Cultura Municipal y se realizará del Martes 29 de Noviembre al Viernes 2 de diciembre de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas, por lo que se invita a creadores de las distintas disciplinas artísticas, al igual que a docentes e investigadores y al público interesado en el arte contemporáneo.

Serán cuatro ponencias que abordarán lo que está ocurriendo en el mundo del arte actualmente, poniendo énfasis en los siguientes temas: la exposición Documental XV en Alemania, Instalación y nuevos medios, Fotografía contemporánea, y Performance.

Las ponencias serán impartidas por el doctor Juan Pablo Meneses Gutiérrez, Profesor investigador a tiempo completo de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y quien, como artista, ha montado más de 30 exposiciones colectivas en México, España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y más de 8 exposiciones individuales en México, Serbia y España.

Además ha realizado estancias de investigación y residencias artísticas en México, Estados Unidos, Eslovaquia y Austria. Destacando la Galería del Agua en Tlaxcala, New World School of Art en Miami, Academy of Fine Arts and Design in Bratilslava, Eslovaquia, Instituto Cultural de México en Miami y Mexikanusches Kulturinstitut Viena, BAIR (Belgrade Artist in residence) en Belgrado, Serbia. Como curador ha participado en proyectos de exposiciones de Kati y José Horna con Cinemafest SLP, Fotógrafos potosinos en la Galería José María Velasco, Arte postal Universidad Politécnica de Valencia, España – Instituto Potosino de Bellas Artes.

Meneses Gutiérrez ha sido distinguido con el Premio 20 de noviembre, Manuel Ramos 2018 en fotografía, Becario FONCA con el programa de apoyo para estudios en el extranjero 2008-2009 y 2009 – 2010. Becario PECDA en dos ocasiones, así́ como selecciones en distintos certámenes nacionales e internacionales de arte. Su obra pertenece a acervos y colecciones como: Fototeca Nacional en Pachuca, Instituto Potosino de Bellas Artes, Acervo Serrano-Espíndola, Galería del Agua, Universidad Politécnica de Valencia y colecciones particulares. Ha publicado su trabajo de producción artística y de investigación en diversas revistas y catálogos. Su obra está en la Plataforma de Imágenes Contemporáneas (PICS) del Centro de la Imagen.

A los interesados en asistir al ciclo de conferencias “Nuevas tendencias en el arte contemporáneo” se les recuerda que es gratuito, y se les recomienda la lectura de tres textos que enriquecerán sus conocimientos previos, a saber: Conceptos de arte contemporáneo, Fotografía mexicana contemporánea, un modelo para armar, y Performance en revisión 1990-2019; tales textos pueden solicitarse al correo electrónico convoca.culturaslp@gmail.com

Todos los interesados pueden acudir a la Coordinación de Exposiciones de Cultura Municipal, con domicilio en Jardín Hidalgo no. 5, Centro Histórico, también solicitar informes en el teléfono 444 814 8540.