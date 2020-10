CEART presentará la obra literaria "Un Rosario de Huesos"

Este martes 20 de octubre, en punto de las 20:00 h. a través de la página oficial en Facebook del Centro de las Artes de San Luis Potosí, será presentado el libro “Un rosario de huesos” (Fondo Editorial UAQ, 2020), del escritor y poeta Jorge Humberto Chávez, en una velada virtual que contará con la presentación de Israel Ramírez, Laura Elena González, Joaquín Cosío y Élmer Mendoza.

Jorge Humberto Chávez (Ciudad Juárez, México; 1959) Estudió Ciencias Sociales en la Normal Superior del Estado de Chihuahua. Ha sido catedrático en la UACH, UACJ y la Escuela Normal Superior de Chihuahua en las materias de Sociología, Estética, Semiótica y Literatura; coordinador de Literatura del Instituto Chihuahuense de Cultura en Ciudad Juárez. Becario David Alfaro Siqueiros del foeca-Chihuahua, creador artístico, 1994 y 1997. Premio Nacional de Poesía Colima 1981. Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos 1981. Parte de su obra está incluida en la antología Ci´bola, cinco poetas del norte, UNAM, 1999.

En 2013 fue galardonado con uno de los premios más prestigiosos de poesía: el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, con la obra “Te diría que fuéramos al Río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto”. También ha publicado “De 5 a 7 pm” (1980); “La otra cara del vidrio” (1984); “Nunca será la medianoche” (1987); “La lluvia desde el puente” (1992); “El libro de los poemas” (1996); “Bar Papillon” (2001); “The City and the endless journey” (2003); “Bar Papillon et le poeme triste”, edición bilingüe (2004); “Ángel” ilustrada por Fermín Gutiérrez y Ángelo (2011).

