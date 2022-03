Ceart invita a disfrutar de performance "All in all"

Es el resultado de la residencia de creación que la compañía Montréal Danse llevó a cabo en el Ceart San Luis

Cortesía | CEART

Este miércoles 09 de Marzo 2022, de 13:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo el performance - estreno de la residencia “All in all”, danza contemporánea, de Benoit Lechambre, de la compañía internacional Montréal Danse, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí donde, de manera previa, se llevaron a cabo talleres de creación escénica y el ensayo abierto a público, con la participación de creadores internacionales. Conformado por tres piezas performáticas que van desde la plástica, la danza y la voz, “All in all” es el resultado de la residencia de creación que la compañía Montréal Danse llevó a cabo en el Ceart San Luis, desde el pasado mes de febrero, en donde diferentes artistas mexicanos, libaneses y canadienses crearon tres segmentos en los que a través de los espacios, las vibraciones y el cuerpo, ofrecen al espectador múltiples experiencias sensoriales. Cortesía | CEART Es así como a partir de las 13:00 h., y hasta las 18:00 h. de este miércoles 09 de marzo, se presentarán de manera simultánea los estrenos de las piezas: “Perro de Fuego y Rata de Agua”, de Benoit Lechambre y Ricardo Rubio, con la instalación sonora de Miguel Mesa, el foro Black Box, del Ceart; “Boreal Castles”, de Rachel Harris y Elinor Fueter, en la Casa Rosa, y “The Ogre, the Phenix and the Faithful Friend” de Charlie Prince, con la instalación de video Tarek Chemaly, en el mezzanine de la Galería. Todos con entrada libre para el público en general. La información sobre esta y todas las actividades que lleva a cabo el Ceart San Luis, se encuentra disponible en www.ceartslp.gob.mx o bien a través de las redes sociales oficiales en Facebook: Centro de las Artes de San Luis Potosí y Área Académica Ceartslp, así como en Twitter e Instagram. También comunicándose al 444 1 37 41 00 o en las instalaciones de la institución en Calzada de Guadalupe 705, Colonia Julián Carrillo. Cortesía | CEART

