Bog-Art inaugura su primera exposición individual en México; habrá obras en venta

Mezcla de transgresión plástica y evocaciones personales y populares, la obra de Bogart Montiel, quien en sus pinturas firma como Bog-Art, por primera vez se exhibe de forma individual en la exposición “Somos memoria”, la cual fue inaugurada en el Centro Cultural Juan Rulfo.

“Bog-Art, como tendencia, pretende fusionar el pop art con la cultura mexicana, planteando ciertos pincelazos o evocaciones a grandes obras famosas. Lo que quiero con esto es que, si las personas gustan de mi obra por las referencias pop, como arte objeto, lo disfruten, pero si llegan preguntarse qué otros artistas hay en mis pinturas —que a algunos puede llegar a infartar— generar la oportunidad de que pregunten y el arte así pueda seguirse dispersando”, dijo Bog-Art, en entrevista con El Sol de México.

Compuesta por más de una decena de obras en venta, la muestra propone, según dijo el propio artista “tender un puente entre el pasado y el presente”, a través de la evocación de elementos que permitan a los espectadores “conectar con su propia historia”. Sobre un trasfondo poético, marcado por la numerología, que son, a su vez, parte de su propuesta artística general.

Pinturas que evocan momentos icónicos en la historia, como el famoso “Caso Universal City contra Nintendo”, la demanda por “una supuesta infracción a los derechos de autor”, en el personaje de “Donkey Kong”, y que Bog-Art representa a partir de la técnica del collage; o una obra muy personal que el creador hizo al recordar su experiencia como buzo, en cuyo título evoca a José José, “En verdad soy un payaso”.

Aparte de estas piezas, hay otras que resaltan por su constante evocación a pintores consagrados, como sucede en la pieza titulada “Mi señor”, en la que Bog-Art pone en diálogo la imagen de “El Padrino”, sobre un fondo parecido a las obras de pintor de Países Bajos, Piet Mondrian. Pero la evocación es múltiple y constante, ya que en otros cuadros es posible encontrar menciones a Picasso, por ejemplo.

Una “Rana René” vestida como Michael Jackson, el juego del avioncito, los primeros teléfonos de juguete, el logo del Mundial de México 86, son otras referencias con las que el artista busca, no sólo llamar la atención del espectador, sino detonar emociones genuinas. De estas piezas, un par ya fueron vendidas y una fue hecha por encargo, y es un retrato de una ex corista de Juan Gabriel que actualmente vive en Los Ángeles, donde trabaja en la radio, junto a la actriz Angélica Vale, según contó Bog-Art.

“La verdad es que estoy muy feliz, el hacer arte es un regalo de la vida que tuve parado por mucho tiempo y que creí que no iba a suceder nunca. Cuando era niño una vez una maestra de primaria nos pidió que dibujáramos un paisaje y cuando se lo entregué no podía creer que yo lo hubiera hecho, pensó que era obra de alguien más, por eso fue que dejé las pinturas y los pinceles a los seis años. Aunque nunca dejé de garabatear, por lo que después con más tiempo y ciertos estudios me animé a hacer esto que amo”, expresa el artista, quien estudió derecho como primera profesión.

Parte de la formación artística de Bog-Art, fue a través del curso de Product Design, en el DELFT University y Desing Thinking de la empres IDEO. Además, primero fue coleccionista de varios artistas que, con el tiempo se han vuelto sus mentores. Sin embargo, su creatividad no sólo se limita a la creación plástica, ya que también es autor de cuentos, como “Juan Thinkie y el camino a la innovación” y “Juan Thinkie en busca del árbol de dinero”, los cuales él mismo ilustró.