Así se vivió la Gran Final del concurso Unicanto 2022

Una noche llena de emociones y sorpresas se vivió en la Gran Final de Unicanto 2022, donde los doce finalistas del tradicional concurso de canto universitario se dieron cita en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

Música en vivo, bailarines y un escenario que rememoraba la época del Big Band de la década de los años 30’ 40’ y 50’ fueron parte del espectáculo que pudo disfrutar el público asistente que siempre se mostró emocionado y lleno de energía para apoyar a sus favoritas y favoritos.

En la categoría de talentos en formación participaron: Helios Alejandro González (Facultad del Hábitat), Fernando Segura (Facultad de Comunicación), Jorge Trujillo Azúa (Economía), Ana Luisa Cruz (Ciencias Sociales y Humanidades), Arlett Josselyn Ruiz (Economía) y Mariana de Jesús López (Campus Salinas).

Por su parte, en la categoría de talentos consolidados, se enfrentaron: Álvaro Velázquez (Ciencias de la Comunicación), Arturo Antonio Ortiz (Facultad de Derecho), Mariana Morales (Ciencias Sociales y Humanidades), Jacqueline López Tello (Dirección de Radio y Televisión), Joshua Batuel Campos (de Ciencias Químicas) y Antonio Iván Torres (Facultad del Hábitat).

Al final de la noche, y después de escuchar increíbles interpretaciones de temas como: “Fly me to the moon”, “Todo se derrumbó”, “I put a spell on you”, “Quizá, quizá”, “New York, New York” entre otras, en su adaptación al jazz, llegó el momento de conocer a los primeros lugares de ambas categorías.

La Lic. Cynthia Valle Meade, secretaria de la Secretaría de Difusión Cultural, fue la encargada de premiar a los ganadores de los tres primeros lugares en ambas categorías, así como de entregar el Premio del Público. En la categoría talentos en formación el jurado otorgó el tercer lugar a Jorge Trujillo Azúa de la Facultad de Economía, el segundo lugar fue para Fernando Segura Bernal de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el primer lugar para Ana Luisa Cruz Milán de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades quien hizo una maravillosa interpretación del tema “Frenesí”.

Por su parte en la reñida categoría de “Talentos consolidados” el tercer lugar fue para Joshua Batuel Campos Nuñez de la Facultad de Ciencias Químicas, el segundo lugar se lo llevó Antonio Iván Torres Castro de la Facultad del Hábitat, mientras que el primer lugar fue para Mariana Morales Pérez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades quien conquistó al público y a los jurados con la formidable interpretación de “I put a spell on you”. Finalmente, Arlett Josselyn Ruiz Araiza, de la Facultad de Economía fue reconocida con el Premio del Público.

Así fue el cierre de Unicanto 2022 en su edición número 26 y que tiene como uno de los objetivos principales promover entre la comunidad universitaria la formación integral desde el arte y la cultura.