Lleva la OSEM su arte a los hogares mexicanos

Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), está de acuerdo en que la cultura es uno de los sectores que se ha visto más afectado por la cancelación de los espectáculos en vivo por la crisis del Covid-19, pero al mismo tiempo ha sido la compañera de las personas en sus hogares.

“Desde el punto de vista creativo, ha habido un gran detonante durante este confinamiento. Una de las grandes novelas que leeremos el año entrante, habrá surgido en esta contingencia, también algún guion de una película, obra de teatro, pieza musical o una gran sinfonía, verán la luz. Los artistas, al estar en casa, han generado un espacio creativo y al mismo tiempo la cultura ha sido necesaria ahora para la vida cotidiana”.

En entrevista para El Sol de México, el músico dio a conocer que la Secretaría de la Cultura y el deporte del Estado de México, activó la campaña Cultura en un click en las redes sociales de la dependencia para incluir temas de literatura, pintura y actividades deportivas.

En este contexto, dicha agrupación que dirige Macías, ha iniciado una serie de emisiones semanales a las 19:00 horas tituladas Los grandes instrumentistas de la OSEM que pretende acercar al público cápsulas en videos que los músicos que hacen en sus propias casas.

“Ellos explican la utilidad de algunos elementos de la orquesta sinfónica que no se pueden escuchar por separado, por ejemplo, hemos tenido capsulas de violín, el chelo, la trompeta y eso ha sido muy atractivo para la gente. También es muy importante el aspecto humano, personal, conocer a los maestros, que por la necesidad del resguardo, nos han abierto las puertas de sus casas”.

Macías comentó lo anterior e informó que cada semana, además de la parte musical, se ve la personalidad del artista del conjunto sinfónico, “hay jóvenes, adultos, extrovertidos, divertidos, esto es importante. Nos ha parecido importante y al mismo tiempo, estamos preparando proyectos sorpresa”.

El también director señaló que gracias a este acercamiento que han tenido los miembros de la OSEM con las personas, a través de estos videos han reafirmado el gusto de la gente que ya seguía a la orquesta por la música, sinfónica, a la vez que han ganado más público, para el que preparan la segunda temporada de presentaciones de la cual, Macías adelantó:

“Estamos armando un plan de vuelta, todavía estamos en semáforo rojo y para las actividades de la orquesta estamos preparando los protocolos para la vuelta cuando esto se dé. Por un lado, la absoluta observancia de las disposiciones, sin poner en riesgo la vida y la salud, por un lado, de los músicos de la orquesta, del personal administrativo y mucho menos e igualmente, del público, por lo que se está llevando a cabo un trabajo importante, porque nos queda muy claro que el regreso será escalonado, se dará con pequeños grupos y no con la orquesta completa”.

Agregó que las personas dentro de la orquesta, quienes pertenecen a un grupo vulnerable, como adultos mayores o personas que tengan un padecimiento crónico como diabetes, continuarán en el confinamiento, “a ellos los vamos a cuidar en primer lugar”, aseguró el músico.

“Estas son las medidas que vamos a realizar para que el regreso sea planeado, escalonado y de igual manera, la sala Felipe Villanueva, que es la sede de la orquesta en Toluca, que tiene una capacidad para más de 750 personas, se someterá a nuevas reglas”, manifestó Macías.

Por ejemplo, mencionó que el semáforo verde, permite tener máximo entre 20 y 30 por ciento de la capacidad de los recintos, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que han abierto sus teatros, “y en México se abrirá paulatinamente conforme la situación mejore, por el momento no estamos contemplando conciertos masivos”, destacó el director de orquesta.

“La orquesta, la conforman 90 artistas y no esperamos que estén todos, porque la distancia es corta, y con la sana distancia daremos presentaciones y éstas no serán largas, por lo que también los repertorios se adecuarán y esperemos que todo esto pase, porque no hay nada más bello que escuchar la música en vivo”, concluyó el maestro Macías .