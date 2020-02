Arranca el Programa Nacional de Teatro Escolar 2020

En presencia de alumnado de escuelas primarias potosinas que se dieron cita en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, arrancó en San Luis Potosí, el Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020, que en esta ocasión presenta la obra “Las casas con olor a pez apestoso dan asco”, de Luis Fernando Yee, con la dirección escénica de Jessica Alvarado.

Al protocolo inaugural se dieron cita autoridades del ámbito académico y cultural como son Crisógono Pérez López, Jefe del Departamento de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Mtra. Griselda Álvarez Oliveros, Directora General del Sistema Educativo Estatal Regular, Dr. Eudoro Fonseca Yerena, Director General del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Alejandra Elías, Directora de Planeación y Vinculación Interinstitucional de la misma dependencia, y César Tapia, Director del Teatro Polivalente.

En su intervención, Eudoro Fonseca indicó que para el Ceart San Luis y el Teatro Polivalente es muy importante y un gusto recibir a niños que vienen a ver teatro para niños, ”queremos que desde ahora, a temprana edad, les guste el teatro y asistan a ver arte, que es una de las finalidades del Programa Nacional de Teatro Escolar”, y apuntó que este año serán 40 funciones las que se realicen como parte del Programa, 3 diarias, desde su arranque y hasta el próximo 5 de marzo, agradeciendo así a las autoridades presentes por el apoyo.

“Las casas con olor a pez apestoso dan asco”, presenta la historia de los amigos Tomás y Ralph, dos amigos de esos que te acompañan en cada viaje, en cada aventura; de esos que imaginan y sueñan contigo. Y aunque a Tomás le asusten algunas cosas, sabe que Ralph no va a dejarlo, por lo menos no hasta que ese niño que ya no es tan pequeño encuentre su lugar en el mundo.

La obra teatral de Luis Eduardo Yee, dirigida por Jessica Alvarado resultó ganadora, en San Luis Potosí, de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020 impulsado por la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por conducto de la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y estará realizando 40 presentaciones dirigidas a niños de educación primaria del Estado de San Luis Potosí.

Cabe destacar que el Programa es apoyado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por medio de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, y cuenta con la participación de Diego Carmona, en el papel de Ralph, Joe Diazzi, como Tomás, y Arturo García Rodríguez, El de las cursivas, así como un talentoso equipo de producción.