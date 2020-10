Antiguo Hospital del Ferrocarril sigue en pie

Lo que la gente cuenta, aseguran que han visto personas deambulando, doctores, enfermeras, soldados, maquinistas de los años 20's y criaturas mitológicas como duendes

El antiguo hospital del ferrocarril en San Luis Potosí, se rehúsa a desaparecer, su fachada tan impresionante sigue llamando la atención de los transeúntes, sus viejos muros te invitan a conocer sobre su misteriosa historia, ubicado en el emblemático Barrio del Montecillo.

En 1885, nace este edificio durante la construcción de las vías del tren México--San Luis Potosí, se ofrecían servicios hospitalarios a cargo de médicos americanos y posteriormente de mexicanos.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

Siendo quizás la construcción del conjunto arquitectónico ferroviario que en mejores condiciones se encuentra mostrando sólo el deterioro natural del paso del tiempo.

En 1960 el inmueble se convierte en la academia comercial y secundaria Sección 24 era patrocinada por el sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la Republica mexicana.

En la actualidad en el edifico se ubica la preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería, los miles de estudiantes que pasaron por aquí comparten sus maravillosas experiencias de haber estudiado en este edificio, sin dejar aún lado el sinfín de leyendas y vivencias paranormales que han sucedido en este sitio.

Una de muchas historias relatadas, por el señor Miguel Moreno "se dice que antes por la parte de afuera del inmueble existían unas ventanas que daban a un sótano, de ahí siempre salía un gato que sacaba instrumentaría médica abandonada, posteriormente las ventanas del sótano las cubrieron, en una parte del departamento de asesorías descubrieron que se escuchaba hueco el piso y que abajo era a donde llevaban a los pacientes que habían fallecido (La morgue) se encontraba una puerta totalmente bloqueada que daba hacia abajo y por un agujero se alcanzaban a ver muchas camillas y sillas de ruedas", ¿Se imaginan todas las personas que murieron hospitalizados en ese lugar? ¡que escalofriante!

Aseguran que el antiguo hospital de ferrocarrileros, existe una conexión con los túneles de los 7 templos desde la morgue.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

Además se dice que en la parte superior existe un túnel muy largo con paredes de piedra, han detectado huesos pequeños en vueltos de telas, estudiantes aseguran que han presenciado este suceso tan traumático que mejor han decidido cambiarse de escuela.

Cuentan los potosinos de presencias de seres fantasmales, como un doctor de época que camina a los alrededores y poco a poco se va desvaneciendo, además de un soldado vestido con su gabardina y casco aseguran que no es agresivo, en el baño de mujeres se aparece también un señor con un llamativo sombrero de aproximadamente 70 años. Son algunas de mucha manifestaciones que han sido documentadas.

Durante las noches se siente actividad paranormal, un conserje les platicaba a los estudiantes que a diario caminaba un señor por los pasillos además en un salón en la parte de atrás se escuchaban llantos y lamentos también por las ventanas de enfrente se asomaba un niño, decían que los mesabancos siempre amanecían en diferentes lugares y a veces hasta aventados o apilados algunos encima de otros. Al parecer el infante hacia sus travesuras cuando los estudiantes se iban.

Sandy Alejandra Mendoza Escobedo, estudió su prepa en el inmueble " efectivamente es un edificio que da miedo pero la energía de los adolescentes la hace sentir viva, tuve muy buenos momentos en ese edificio aunque solo fue por dos años. El velador nos contó que siempre dejaba una veladora en el baño de las mujeres porque había un espíritu que se lo pedía. Yo llegaba algunas veces super temprano y me tocó ver al velador quitar la veladora para que no nos asustamos pero igual me anime a preguntar. Lo que pasa es que ahí la entrada es a las 6:30 de la mañana y cuando el cambio de horario no favorece a veces las 6:30 es muy oscuro" comentó la testigo.

Sin duda un lugar cargado de fuertes energías y espíritus que buscan el descanso eterno. Te invitamos a que visites este lugar, descubriendo lugares icónicos de nuestra capital potosina tan llenos de misticismo, historia y leyendas que cuentan la misma gente.