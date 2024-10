Alberto del Arco presenta la “Colección maldita”

Será este sábado 26 de octubre cuando las instalaciones del Teatro Polivalente del Centro de las Artes, viva una noche de terror, cuando el investigador de lo paranormal, Alberto del Arco, presente su performance “Colección maldita”, a partir de las 20:00 horas, en un recinto que prácticamente tiene asegurado el sold out.

Para del Arco, San Luis Potosí es una de las plazas más importantes de tema de lo paranormal, pues “A la gente le encanta cuando se acerca octubre, el Día de Muertos, de Todos los Santos, la gente le encanta buscar todo este tipo de temas y que mejor fecha que sea el 26 de octubre y en un lugar majestuoso como lo es el Teatro Polivalente, que también dicen que está cargado de energías que perteneció a esta prisión que uno entra y se siente impresionante.”

Aseguró que en esta presentación la gente experimentará diferentes sensaciones “Claro que va haber sustos, nos vamos a asustar, vamos a tratar de sentir y percibir lo que está en este espacio, una manera será a través de los gadgets y la otra a través de la energía que puede estar plasmada alrededor de nosotros y que lo pueda sentir por medio de la armonización.”

Si bien San Luis Potosí es de los lugares con mayor pasión a esta cultura, la realidad es que en todo el país este tema es de gran interés “En todo México estamos muy arraigados a todos los fenómenos paranormales, nos encanta esto, nos gusta el morbo que provoca, a la gente le gusta mucho, hasta el más escéptico; a nosotros nos llegan personas que siempre nos dicen “sabes que, yo no creo, pero en casa de mi abuelita me pasó…” y yo ok, es curioso, pero siempre ocurren este tipo de personajes.”

“La Colección Maldita consta de varios artículos que nos hemos encontrado, como a Calixto en el panteón de El Saucito y que les dara la bienvenida al evento, o que nos han donado y que tienen una especie de energía que hacen que pasen cosas a su alrededor, hemos captado situaciones muy particulares, algunas documentadas y que les vamos a mostrar, es como el plato fuerte de lo que van a ver en estos objetos y que se los podemos llevar hasta su lugar” señaló.

Entre los planes de Alberto del Arco se encuentra su proyecto de televisión y su gira por Centro y Suramérica “Con Discobery acabo de grabar en el Teatro Alarcón que esta impresionante, que va a salir el 31 de octubre esta serie, nos llevamos mucho contenido muy interesante y que la gente le gusta mucho ver las cosas de San Luis Potosí por que saben que es garantía, porque hay cosas impactantes en este Estado.”

La venta de boletos continua por medio de ticketcity.mx quedando pocos disponibles en las diferentes localidades, por lo que se invita a vivir esta noche inolvidable de terror.