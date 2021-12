Agenda cultural en SLP para toda la familia

Museo Francisco Cossío invita a la actividad familiar

Se llevará a cabo la actividad familiar: "Elaboración de piñatas", que se realizará este domingo 05 de diciembre a las 12:00 del día.

Para ser parte de esta actividad, solo tienen que registrarse en las redes sociales del Museo o bien enviar un correo electrónico a la dirección, actividades.mfc@gmail.com. Tendrá un costo de 140 pesos, por cada familia de máximo 4 integrantes o bien 45 pesos de manera individual. El cupo es limitado.

En esta actividad las familias participantes conocen el patrimonio cultural tangible de San Luis Potosí y de México, valorando el patrimonio vivo, que incluyen las diversas manifestaciones de la cultura popular como lo es la elaboración de piñatas.

Últimos días de exposición de Ricardo Luévanos en el MAC

Éste domingo 5 de diciembre será el último día que la exposición Nothing is what it used to be (Nada es lo que solía ser) del artista mexicoamericano Ricardo Luévanos permanezca dentro del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.

Esta exposición, que inició el pasado 9 de julio de este 2021, tuvo como tema principal la nostalgia y añoranza de los primeros años del artista. En dicha exhibición, Ricardo Luévanos se apropia del espacio mediante sus innovadoras propuestas artísticas, entre las que se encuentran la escultura hecha mediante impresión 3D, pintura digital, luces de neón y varias técnicas más que son ya un sello de la obra de este artista.

Esta muestra ha sido una de las de más larga duración, pues contrario a las demás que suelen durar aproximadamente tres meses, Nada es lo que solía ser ha permanecido durante más de seis meses dentro de este recinto que alguna vez fuera la Casa de Correos del Estado.

La exposición tiene un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y el domingo, de 10:00 a 14:00 horas. También se recomienda al público a asistir en sus horarios de entrada gratuita, que son de 16:00 a 18:00 horas; así como el tradicional domingo de entrada libre.

IPBA presenta el Coloquio “Espejos de obsidiana y carey. El arte como vehículo de pervivencia y construcción”

Arte popular y el arte en pandemia serán los temas a tratar dentro del evento organizado junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas este viernes 3 de diciembre de 2021

Angélica Maldonado Morales

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), invita al Coloquio “Espejos de obsidiana y de carey. El arte como vehículo de pervivencia y construcción” que contará con la presencia de ponentes del Instituto y del Cuerpo Académico 172 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Siguiendo las medidas sanitarias de prevención, el evento tendrá lugar el viernes 3 de diciembre del 2021 a partir de las 9:30 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del IPBA con dirección en Av. Universidad esq. Constitución s/n, Zona Centro.

La programación seguirá el siguiente esquema:

• En punto de las 9:30 horas, tendrá lugar la inauguración y firma de la Carta de intención.

• A las 10:00 horas se presentará la conferencia “De chiquihuitles a petlanalis. La cestería mexicana: creatividad y carácter”, impartida por la Dra. Laura Gemma Flores García y Verónica Santoyo García (CA-UAZ-172).

• A las 10:30 horas tendrá lugar “Líneas de fuga. Aislamiento y pandemia desde las artes visuales”, presentada por Franco Alfaro (IPBA).

• A las 11:00 horas iniciará la ponencia “Relicarios de la fragilidad humana. El uso de cabello humano en la joyería de luto del Siglo XIX”, a cargo de la Dra. Claudia Serafina Berumen Félix y José Miguel Rivera Guzmán (Academia de Arte)

• A las 11:30 horas comenzará la sesión “Tradición de arcilla: el acto creativo de la miniatura”, por la Dra. Lidia Medina Lozano y Efrén Montoya Ortega (CA-UAZ-172).

• A las 12:30 horas se retomarán las actividades con la conferencia “Dies irae, dies illae. Ecos y reverberancias de las pandemias en el arte sonoro”, presentada por M.M.H. Luis Fernando Padrón (IPBA).

• A las 13:00 horas se contará con el título “Construcción de narrativas estéticas en la actividad artística actual” a cargo de la Dra. Sofía Gamboa Duarte y Sahía Guadalupe Silva Parga (CA-UAZ-172).

• Finalmente, a las 13:30 horas se cierra el foro con una mesa de conclusiones.