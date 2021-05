¿Aburrido en casa? próximos eventos culturales en SLP

Celebración del Día Internacional de los Museos en el Cossío

El 18 de Mayo habrá una amplia gama de actividades culturales y artísticas para celebrar el Día Internacional de los Museos

El próximo 18 de Mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos, este año con el tema “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar“, por lo que el Museo Francisco Cossío presenta su agenda de actividades para todo público.

Archivo OEM | El Sol de San Luis

Del 18 al 21 de Mayo, serán días de entrada libre en un horario de 11:00 a 17:00 h, pidiendo al público no olvidar seguir todas las medidas de prevención al ingresar al Museo.

También se podrá ser parte de los recorridos virtuales que se realizarán de la siguiente manera; a las 10:00 h, Las esculturas del Jardín; 11:00 h, Sala Prehispánica; a las 12:00 h, Convergencias. Cinco décadas de arte e historia; y, a las 16:00 h, Juan Blanco y su mundo; todos estos recorridos se realizarán a través de la plataforma zoom, del 18 al 21 de mayo.

El 18 de mayo a las 18:00 h, Ricardo Rubilales estará presentando a través de Facebook Live, la conferencia "EL FUTURO HOY, la anticipación del tiempo en los museos".

Para el 19 de mayo, a las 17:00 h, Liliana Loredo presentará el taller "Dibujo para principiantes con técnica al pastel" para adolescentes y mayores de edad, y el día 21 de mayo a las 12:00 h, se llevará a cabo la actividad infantil "Autorretrato al estilo Juan Blanco" para todas las niñas y niños de 8 a 12 años.

Los recorridos y los talleres serán de manera gratuita y se realizarán a través de la plataforma zoom, sólo tienen que registrarse en actividades.mfc@gmail.com.

"Celeste. Historias espaciales de amor y soledad": Inaugurará el Festival Primaverarte ( Entrada libre )

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita a la reapertura del espacio de "La Guarida del Coyote", con la presentación de "Celeste. Historias espaciales de amor y soledad", con la que se inaugurará, además, el Festival Primaverarte

Cortesía | Secretaría de Cultura SLP

La pandemia covid19, no sólo ha afectado a la comunidad a nivel de salud, sino en lo psicológico y cultural.

El Festival Primaverarte, desconfina la mente, genera un espacio para el encuentro y el esparcimiento a través del disfrute del teatro y la danza; incluye presentaciones escénicas, un taller multidisciplinario y un taller literario

"Desconfina tu mente, cuerpo y espíritu: Festival de artes escénico" primavera 2021, se llevará a cabo del 7 de mayo al 5 de junio.

Este festival iniciará este viernes 7 de Mayo con la presentación de la obra de teatro titiritera "Celeste. Historias espaciales de amor y soledad" con la decana compañía potosina del Grupo Camaleón Teatro, a las 20:30 horas., Sábados 8 y Domingos 9 de Mayo, a las 19:00 horas en "La Guarida del Coyote".

Esta presentación está dirigida a adolescentes y mayores de edad. La compañía Camaleón Teatro y Títeres, con más de 20 años de su formación, está conformada por Jaime Limón, Sagrario Limón, Kanamalle Limón Rodríguez y Paloma Limón Rodríguez.

En estos 20 años Camaleón ha incursionado en casi todos los tipos de títeres, desde marionetas, bunrraku, títeres de barrilla, de mesa y algunos experimentales, siempre con un toque muy expresivo que los caracteriza.

La entrada libre. Cupo limitado, reserva tu lugar a través de la fan page del festival.

Más información en el Facebook de "La Guarida del Coyote", o acudir a Comonfort 1005. Col Alamitos en esta capital potosina.

La OSSLP interpreta la Cuarta Sinfonía, de Beethoven, en concierto virtual en vivo

A través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí el Domingo 9 de Mayo a partir de las 12:00 h, se podrá escuchar la interpretación que realizará en el Teatro de la Paz en vivo a puerta cerrada la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí de la Cuarta Sinfonía en Si bemol Mayor, Op. 60, de Beethoven.

Cortesía | Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí

Situada entre la gran Sinfonía no. 3, “Heroica” (que rompió con los moldes del sinfonismo clásico no solo por su duración sino por el hasta entonces inhabitual dramatismo impreso en cada uno de sus cuatro movimientos además de haber estado inspirada por la figura de Napoleón Bonaparte, aunque luego quitara la dedicatoria) y la icónica Quinta Sinfonía (que ha pasado a la historia con el sobrenombre de “Sinfonía del Destino”), la Cuarta Sinfonía de Beethoven está rodeada además de grandes obras, como la Sonata “Appasionata” Op. 57, los tres Cuartetos Razumovsky, Op. 59, la ópera “Fidelio”, Op. 72, el Concierto para Piano no. 4, Op.58 y el Concierto para Violín, Op. 64, quizá sea esa la razón de que comentaristas de la música no hayan abundado en el aspecto técnico y extra musical que la envuelve y que la hace formar parte del “ideal sinfónico” del genio de Bonn. Si bien es cierto que esta Cuarta Sinfonía no incluye la catarsis psicológica ni las exigencias intelectuales titánicas de la “Heroica” y de la Quinta Sinfonía, esta obra es un puente de relajación entre ellas, pero por su franqueza y poder plasmado, la convierten en una partitura que hasta el músico Robert Schumann definió como “una doncella griega entre dos gigantes nórdicos”.

Escrita en el verano de 1806, época de gran felicidad para el compositor, pues se hospedaba en la residencia que la condesa Josephine von Brunswick y sus hermanos tenían en Martonvásár, Hungría. Cabe recalcar que Beethoven estaba motivado por el amor (no correspondido) hacia Josephine (a la que algunos historiadores la consideran su “Amada Inmortal”), y aunque está dedicada al conde Franz von Oppersdorf, el intenso amor hacia Josephine le permitió escribir esta Cuarta Sinfonía como un estudio sobre la serenidad “toda ella es la aceptación beethoveniana de la vida”, consideró el director de orquesta austriaco Josef Krips.

Aunque en apariencia, la Cuarta Sinfonía Op. 60 está muy cerca del espíritu de Haydn y Mozart, encontramos en esta uno de los Allegro más gozosos y vivaces que Beethoven compusiera a lo largo de su existencia.

La Sinfonía número 4 de Beethoven fue estrenada junto con la obertura Coriolano, Opus 62, en marzo de 1807, en un concierto privado que se efectuó en el palacio del príncipe Lobkowitz, en Viena, y no pocos críticos la consideran, desde el punto de vista formal, la más perfecta sinfonía de Beethoven.