“A mí me respetas”, el nuevo sencillo de Adriana Ríos con Ana Bárbara

Considerada por la revista Billboard como una de las artistas latinas más vistas y escuchadas en el 2020 fue sin duda alguna Adriana Ríos, considerada la nueva reina del regional mexicano, recientemente lanzó su nuevo sencillo llamado “A mí me respetas”, donde hace dueto con la potosina Ana Bárbara y que ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales.

Originaria de Tijuana, Baja California, la interprete estuvo de visita en las instalaciones del El Sol de San Luis durante su gira promocional de este tema, el cual fue escrito por la potosina, lo que significa la primera colaboración de Adriana Ríos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“La conocí en la semana de los Latin Billboard en Miami; me tocó platicar con ella, hubo una conexión y le comenté que si escribiera un tema cantara o hiciera un dueto con una mujer de que tema hablaría, y que cuando llegara el momento me gustaría trabajar con ella, me da gusto que sea ella pues ha trabajado muchísimo en alcanzar el lugar que tiene dentro de la música.”

Después de un tiempo, ambas cantautoras se reencontraron y fue ahí donde se pusieron acuerdo para hacer esta combinación de voces “Ella fue homenajeada como “Mujer del evento por su trayectoria en el regional mexicano”, había varios artistas, me tocó presentarme ahí e interpretar uno de sus temas y ahí fue donde se dio el ensamble”.

“A mí me respetas” es un tema que desde su lanzamiento ya cuenta con cerca de 50 mil reproducciones en Spotify, “musicalmente hicimos una canción tumbada, que está muy de moda, no lo hicimos por eso fue porque realmente la canción se prestaba para que fuera así y el resultado fue muy padre pues son dos buenas voces”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Este fue el parte aguas para la tijuanense dentro de los duetos, pues seguirá compartiendo su voz con otros intérpretes entre los que se encuentran Gerardo Coronel, Natal Galante, El Fantasma, entre otros.

Pero llegar a donde se encuentra, Adriana Ríos ha pasado por diferentes procesos, donde ha tenido que ganarse su lugar, “Desde mis inicios tocaba en un bar donde me pagana 500 pesos, también me presentaba en otros lugares donde no me pagaban tan mal, pero de eso ahorita se ha avanzado mucho, pero ha valido la pena todo lo que se ha trabajado”

“Lo más difícil es ganarte la credibilidad, demostrar que lo haces es realmente bueno, que la gente te crea que eres artista porque luego piensan que uno lo hace de hobby, pero que digan que, si compone, si canta, que realmente te valoren como artista” finalizó la intérprete

Lo que viene para Adriana Ríos en este final del 2023 es cerrar las colaboraciones, empezar a grabar el material que viene para el 2024, donde estará acompañada por el Mariachi Vargas con los que también estará realizando los videos de estos temas.