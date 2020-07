Conoce cuáles son las restricciones de viaje para mexicanos

Desde tiempos ancestrales los seres humanos viajamos, nos trasladamos de un lugar a otro buscando saciar nuestro espíritu explorador; sin embargo, la contingencia sanitaria por el Covid-19 ha modificado esta costumbre y distintos países se vieron en la necesidad de restringir el paso a sus naciones.

De acuerdo con la Embajada y consulados de Estados Unidos en México, existen restricciones de viaje relacionadas con la pandemia en las fronteras con Canadá y México. Además, de esta área del continente Americano, también en Europa hay lineamientos que deben acatar los extranjero, los viajeros no esenciales.

En Estados Unidos

“Estados Unidos está coordinándose estrechamente con Canadá y México para proteger a nuestros ciudadanos y minimizar los impactos económicos”, expone este país en la hoja informativa Restricciones de Viaje de la Embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con este documento emitido el 20 de julio, estos son algunos aspectos a considerar:

Punto Principal: Estados Unidos limitará de manera temporal los cruces fronterizos por tierra con Canadá y México únicamente a “viajes esenciales”.

Esta acción no evita que ciudadanos estadounidenses regresen a casa.

Estas restricciones son temporales y entraron en vigor el 21 de marzo de 2020.

Continuarán vigentes hasta las 11:59 P.M. del 20 de agosto de 2020. Esta decisión se ha coordinado con los gobiernos de México y Canadá.

Se estipula que “las siguientes categorías no entran en la definición de <viajes esenciales>: Individuos que viajan pro turismo, recreación, apuestas o asistiendo eventos culturales en los Estados Unidos”.

Con base en el éxito obtenido con las actuales restricciones, y la cercana colaboración con México y Canadá, @DHSgov mantendrá la restricción de viajes no esenciales en los puertos de entrada terrestres con Canadá y México hasta el 20 de agosto. https://t.co/AMdoOeTqdc — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) July 16, 2020

En Europa

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó la Alerta de viaje por Coronavirus, respecto a la restricción de ingreso a Europa para viajeros no esenciales, en la que se explica que “desde el pasado 19 de marzo, la Unión Europea y los países UE+ aplican medidas de restricción a los viajes NO esenciales desde terceros países hacia la Unión Europea. Las medidas buscan restringir el ingreso a Europa de personas cuyo propósito de viaje no sea considerado como esencial (por ejemplo, turismo)”.

Asimismo, el 30 de junio el Consejo de Europa acordó la publicación de una lista de países para los cuales se levantarían dichas restricciones a partir del primero de julio. Sin embargo, la SRE publicó: “México NO está incluido en la lista actualizada al 16 de julio. Por lo tanto, si usted se encuentra en México y tiene planes de viaje a los Países Bajos o a cualquier otro destino de la UE+, no se le permitirá el ingreso en tanto permanezcan vigentes estas medidas de restricción”.

Finalmente la dependencia informa que, dicha lista será actualizada periódicamente de acuerdo con los criterios que ha establecido el propio Consejo de Europa.

A DETALLE

MÁS de 80 países están completamente cerrados

MÁS de 30 no tienen restricciones de viaje

SÍ PUEDEN INGRESAR

Profesionales de salud, investigadores sanitarios y profesionales de asistencia a los ancianos, sí pueden entrar a Europa

CUESTIÓN DE SALUD

Los individuos que viajen por motivos de salud a Estados Unidos, son bienvenidos (por ejemplo, para recibir tratamiento médico)

